IND vs NZ: दूसरे टी20 मैच में बने पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का ये बड़ा रिकॉर्ड

IND vs NZ: दूसरे टी20 मैच में बने पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड ( IANS PHOTO )

मैच में बने कुल पांच रिकॉर्ड शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में एक नहीं बल्कि कुल पांच रिकॉर्ड भी बने. सबसे पहले तो ये भारतीय टीम का टी20 में संयुक्त रूप से सबसे बड़ा सफल रन चेस बन गया. इससे पहले टीम इंडिया ने 2023 में विशाखापट्टनम में 209 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस किया था. जबकि इनका दूसरा सबसे सफल रन चेस 208 रनों का है, जो उन्होंने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद में हासिल किया था.

रायपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला गया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 में 6 विकेट पर 208 रन बनाने में सफल रही. जवाब में भारतीय टीम ने ईशान किशन के 32 गेंद में 76 रन और कप्तान सूर्यकुमार के 37 गेंद में नाबाद 82 रनों की बदौलत रिकॉर्ड 209 रन केवल 15.2 ओवर में चेस करके इतिहास रच दिया और सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली.

भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड

इसके अलावा भारतीय टीम अब टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 प्लस रन चेस करने वाली टीम बन गई है. उन्होंने पाकिस्तान के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो उन्होंने 2025 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 रन शेष रहते हुए 205 रन चेस करके बनाया था. जबकि भारतीय टीम ने 28 गेंद शेष रहते हुए 209 रन चेस कर लिए.

ईशान किशन (IANS PHOTO)

सबसे तेज 200 प्लस रन चेस करने वाली टीम

भारत 15.2 ओवर में, बनाम न्यूजीलैंड 2026 (टारगेट: 209)

पाकिस्तान 16 ओवर में, बनाम न्यूजीलैंड 2025 (टारगेट: 205)

ऑस्ट्रेलिया 16.1 ओवर में, बनाम वेस्टइंडीज 2025 (टारगेट: 215)

भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को छोड़ा पीछे

ये छठा मौका था जब भारतीय टीम ने 200 प्लस के टारगेट को सफलतापूर्वक चेस किया हो. इस मामले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया है. जो ये कारनामा पांच बार अंजाम दे चुकी है. सबसे ज्यादा बार ये उपलब्धि हासिल करने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सात बार ऐसा कर चुकी है.

सूर्यकुमार यादव (IANS PHOTO)

सबसे ज्यादा बार 200 प्लस चेस करने वाली टीम

7 ऑस्ट्रेलिया

6 भारत

5 दक्षिण अफ्रीका

4 पाकिस्तान

3 इंग्लैंड

IND vs NZ 2nd T20: दूसरे रिकॉर्ड

भारत का 6 या उससे कम रन पर 2 विकेट गिरने के बाद सफलतापूर्वक 209 चेस कर लेना, अब तक का सबसे बड़ा रन चेस है. इससे पहले ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था, जिन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में 4 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद 194 रन चेस कर लिए थे.

टी20 में न्यूजीलैंड का सबसे महंगा गेंदबाज

मैच में जैक फाउल्क्स की सबसे ज्यादा धुलाई हुई और उन्होंने तीन ओवर में बिना कोई विकेट लिए 67 रन लुटा दिए. जो कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन हैं. जैक ने 2018 में ऑकलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3.1 ओवर में बेन व्हीलर के 64 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

टी20 में सबसे बड़ा सफल चेस

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे बड़ा सफल चेस दक्षिण अफ्रीका के नाम है. जब उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरियन में 259 रन 18.5 ओवर में ही चेस करके इतिहास रच दिया था.