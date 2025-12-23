1 ओवर में झटके 5 विकेट! टी20 इंटरनेशनल में इस गेंदबाज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
इंडोनेशिया के गेंदबाज ने टी20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में पांच विकेट लेकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.
Published : December 23, 2025 at 5:29 PM IST
5 wickets in 1 over in T20I: इंडोनेशिया के 28 साल के तेज गेंदबाज गेडे प्रियांडाना ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है, वह टी20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा मंगलवार 23 दिसंबर को बाली में कंबोडिया के खिलाफ खेलते हुए किया.
इंडोनेशिया के 168 रनों के जवाब में कंबोडिया का स्कोर एक समय 15 ओवर में 106/5 था. उसी समय प्रियांडाना मैच का अपना पहला ओवर फेंकने आते हैं और पहली ही तीन गेंदों पर हैट्रिक ले लेते हैं, जिसमें शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चंथोउन रथनाक को पवेलियन भेजते है और फिर अगली गेंद डॉट बॉल होती है, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका. अपने ओवर की आखिरी दो गेंदों पर उन्होंने दो और विकेट लिए.
जिसके साथ वो एक ओवर में पांच विकेट लेकर इतिहास रच देते हैं और मैच खत्म कर देते है, क्योंकि कंबोडिया 106 पर ही ऑलआउट हो जाती है. जिसके नतीजे में इंडोनेशिया 60 रनों से मैच जीत जाता है. इस जीत के साथ इंडोनेशिया आठ मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.
🚨Indonesia's Gede Priandana becomes first to pick five wickets in an over in T20ls pic.twitter.com/llDSEhgXbV— SportoGraphy (@ajangid346) December 23, 2025
खास बात यह है कि टी20 क्रिकेट में यह कारनामा दो बार हो चुका है. इससे पहले ये बांग्लादेश के अल-अमीन हुसैन ने 2013-14 में विक्ट्री डे टी20 कप में अबाहानी लिमिटेड के खिलाफ एक ओवर में पांच विकेट लिए थे.
दूसरे मामले में, कर्नाटक के अभिमन्यु मिथुन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 के सेमीफाइनल में हरियाणा के पांच बल्लेबाजों को आउट किया था. ये दोनों कारनामे घरेलू क्रिकेट में हुए. हालांकि यह पहली बार है जब किसी गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में पांच विकेट लिए हों.
एक ओवर में 4 विकेट
लेकिन टी20 में एक ओवर में 4 विकेट कई बार लिए जा चुके हैं. ऐसा अब तक 14 बार हुआ है. इनमें सबसे खास मामला 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच के तीसरे ओवर में लसिथ मलिंगा का था, जिन्होंने चार गेंदों में चार विकेट लिए थे.