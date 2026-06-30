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राजस्थान के 5 तीरंदाजों का विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम में चयन

सुरेन्द्र सिंह गुर्जर ने उम्मीद जताई कि राजस्थान के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे.

Archer selected for the Indian team
भारतीय टीम में चयनित तीरंदाज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 6:14 PM IST

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जयपुर: भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा 26 से 29 जून तक भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), सोनीपत (हरियाणा) में आयोजित चयन ट्रायल के आधार पर राजस्थान के पांच प्रतिभाशाली तीरंदाजों का विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है. यह राजस्थान के लिए अत्यंत गर्व एवं हर्ष का विषय है.

राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन के महासचिव सुरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अनुज कुमार और सब-जूनियर कंपाउंड बालक वर्ग में आर्यन पारीक का चयन एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप (दुबई, संयुक्त अरब अमीरात) के लिए किया गया है. इसी प्रकार जूनियर रिकर्व महिला वर्ग की प्रतिभाशाली तीरंदाज प्रांजल ठोलिया एवं खुशी कुमावत का चयन एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप (दुबई, संयुक्त अरब अमीरात), कोरिया आमंत्रण तीरंदाजी प्रतियोगिता (केएए इनविटेशनल टूर्नामेंट) और एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता (चीन एवं इराक) के लिए हुआ है. वहीं जूनियर कंपाउंड पुरुष वर्ग के सचिन चेहची का चयन एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता (चीन एवं इराक) के लिए किया गया है.

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Archer selected for the Indian team
भारतीय टीम में चयनित तीरंदाज (ETV Bharat Jaipur)

तीरंदाजी का स्तर बढ़ रहा: राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन के महासचिव सुरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि राजस्थान के खिलाड़ियों का लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम में चयन होना राज्य में तीरंदाजी के बढ़ते स्तर का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे.

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SELECTION TRIAL FOR ARCHERS
एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता
ASIA CUP ARCHERY COMPETITION
एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप
5 ARCHERS SELECTED FOR INDIAN TEAM

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