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अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आज से आगाज, 60 देशों के 400 से ज्यादा एथलीट लेंगे भाग

अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आज से आगाज ( IANS )

अहमदाबाद: पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप गुरुवार (4 जून) से गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो गया है. वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप (WYC) 2026 में 60 से ज्यादा देशों के 400 एथलीट पारंपरिक, कलात्मक, लयबद्ध जोड़ी और टीम योगासन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे. पांच दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप (4-8 जून) में अमेरिका, घाना, केन्या, मलेशिया, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे. यह योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के तौर पर स्थापित करने वाली पहली वैश्विक चैंपियनशिप है. मेजबान भारत इस चैंपियनशिप में 122 सदस्यों का दल उतार रहा है. जिसमें एथलीट छह आयु वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेंगे. सब-जूनियर (10 से 14 वर्ष), जूनियर (14 से 18 वर्ष), सीनियर (18 से 28 वर्ष), सीनियर A (28 से 35 वर्ष), सीनियर B (35 से 45 वर्ष), और सीनियर C (45 से 55 वर्ष) - जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगे. इस प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धाएं, कलात्मक स्पर्धाएं और पारंपरिक समूह श्रेणियां शामिल होंगी। आयोजक पहली बार वैश्विक स्तर पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम भी शुरू करेंगे, जिसका मकसद फैसले में पारदर्शिता और एकरूपता लाना है. इस चैंपियनशिप की देखरेख 32 अंतरराष्ट्रीय जज और 51 राष्ट्रीय जज करेंगे.