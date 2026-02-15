ETV Bharat / sports

औली नेशनल विंटर गेम्स में हिमाचल का दबदबा, पहली बार 'नाइट स्नो स्कीइंग इवेंट्स' का आयोजन

औली में पहली बार रात में स्कियरों ने बर्फीले स्लोप पर 'नाइट स्नो स्कीइंग' के दिखाए करतब, तीसरे दिन हिमाचल और आर्मी का रहा दबदबा

Auli Night Snow Skiing Events
नाइट स्नो स्कीइंग इवेंट्स (फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 15, 2026 at 9:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में रविवार रात एक नया इतिहास रच दिया गया. अभी तक केवल दिन की रोशनी में चमकने वाली औली की सफेद ढलानों पर स्कीइंग देखने को मिलता था, लेकिन पहली बार दूधिया रोशनी के बीच 'नाइट स्कीइंग' का रोमांच भी देखने को मिला. वहीं, औली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एवं विंटर गेम्स कार्निवाल 2026 में तीसरे दिन खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया.

औली नेशनल विंटर गेम्स और विंटर कार्निवाल में तीसरे व आखिरी दिन का मुख्य आकर्षण रोमांच से भरी नाइट स्नो स्कीइंग रही. जिसमें रात में जाबांज स्कियरों ने स्लोप पर नाइट स्नो स्कीइंग के करतब दिखाए. जिसे विंटर डेस्टिनेशन औली की खूबसूरत नंदा देवी इंटर नेशनल स्कीइंग स्लोप पर पहली बार आयोजित किया गया है.

औली नेशनल विंटर गेम्स में हिमाचल का दबदबा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

फ्लडलाइट्स में औली की ढलानों पर स्कीइंद का रोमांच: औली में दूधिया रोशनी में चमकी बर्फ की ढलानें आमतौर पर विदेशों में होने वाले इस तरह के 'नाइट इवेंट्स' को भारत में पहली बार जमीन पर उतारा गया. कड़ाके की ठंड और ऊंचाइयों पर जमी बर्फ के बीच जब फ्लडलाइट्स जलाई गईं तो पूरा नजारा किसी जादुई दुनिया जैसा नजर आने लगा.

इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के स्थानीय जांबाजों के साथ देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए स्कीइंग खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया. रात के अंधेरे में स्की पर सवार होकर ढलानों से नीचे उतरते खिलाड़ियों का कौशल देख पर्यटक और आयोजक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए.

AULI WINTER GAMES 2026
स्की पर्वतारोहण वर्टिकल रेस (फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand)

विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव राकेश रंजन भिलंगवाल सह सचिव अजय भट्ट समेत विजयंत रावत, विक्रम फर्स्वाण, विजय सती ने इस ऐतिहासिक आयोजन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि औली में दिन के समय कई बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई हैं, लेकिन 'नाइट स्कीइंग' का यह पहला अनुभव है.

AULI WINTER GAMES 2026
स्की पर्वतारोहण वर्टिकल रेस में हिस्सा लेते प्रतिभागी (फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand)

विदेशों में नाइट स्कीइंग एक बड़ा आकर्षण होता है. भारत में इसकी शुरुआत कर हमारा मुख्य मकसद औली को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना है. हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि औली में अब रात को भी रोमांच थमेगा नहीं. 'नाइट स्कीइंग' के आयोजन के बाद औली ने साबित कर दिया कि यह पर्यटन केंद्र अब यूरोप और अमेरिका के स्की रिसॉर्ट्स को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

AULI WINTER GAMES 2026
बर्फीले स्लोप पर 'नाइट स्नो स्कीइंग' (फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand)

क्या बोले स्कीइंग खिलाड़ी: वहीं, स्कीइंग खिलाड़ी प्रीति डिमरी, वंदना पंवार, विकेश डिमरी, प्रदीप मंद्रवाल, विजय रतूडी का कहना है कि 'नाइट स्कीइंग' की शुरुआत से उत्तराखंड में 'नाइट लाइफ टूरिज्म' को बढ़ावा मिलेगा. इससे न केवल पर्यटकों के रुकने की अवधि बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय होटल व्यवसायियों, होमस्टे और गाइडों की आय में भी जबरदस्त इजाफा होगा.

"हमारा लक्ष्य औली को केवल सीजनल डेस्टिनेशन न रखकर, उसे एक पूर्णकालिक साहसिक केंद्र के रूप में विकसित करना है. भारत के किसी भी स्कीइंग सेंटर पर पहली बार नाइट इवेंट आयोजित हुआ. अब दुनिया भर के लिए एक नई पहचान बनेगा."- हर्षमणि व्यास, अध्यक्ष, विंटर गेम एसोसिएशन उत्तराखंड

राष्ट्रीय स्कीइंग कोच अजय भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की नाइट स्नो स्कीइंग यूरोपीय देशों की अल्पाइन स्कीइंग स्लोप पर ज्यादातर देखने को मिलती है. लिहाजा, इस बार विंटर कार्निवाल और नेशनल विंटर गेम्स को यादगार बनाने के लिए 'नाइट स्नो स्कीइंग इवेंट्स' का आयोजन किया गया है, जो पूरी तरह सफल रहा है.

AULI WINTER GAMES 2026
औली में नेशनल विंटर गेम्स (फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand)

वहीं, तीसरे और आखिरी अंतिम दिन औली की ट्री लाइन स्लोप पर स्की पर्वतारोहण वर्टिकल रेस हुई. जो महिला और पुरुष वर्ग के बीच हुई. वर्टिकल रेस में प्रथम (स्वर्ण) मेजबान उत्तराखंड के स्टार एथलीट शार्दुल थपलियाल, द्वितीय (रजत) राजेश्वर सिंह आर्मी (सेना) और तृतीय (कांस्य) हिमांशु कवाण उत्तराखंड ने हासिल किया.

AULI WINTER GAMES 2026
औली की ट्री लाइन स्लोप पर स्की पर्वतारोहण वर्टिकल रेस (फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand)

इसी इवेंट्स की वर्टिकल रेस महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया. जिसमें पहला स्थान हिमाचल प्रदेश की नताशा, दूसरा स्थान काम्या (महाराष्ट्र) और तीसरा स्थान साक्षी ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) के नाम रहा.

स्लालॉम पुरुष वर्ग के विजेता-

  1. मयंक पंवार (आर्मी)
  2. देबेंद्र गुरुंग (आर्मी ग्रीन)
  3. आशिफ अजीज जरगर (आर्मी रेड)

स्लालॉम महिला वर्ग के विजेता-

  1. आंचल ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)
  2. तनुजा ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)
  3. प्रोमिला ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)

स्नोबोर्ड पुरुष वर्ग के विजेता-

  1. बाकिर अहमद लोन (जम्मू-कश्मीर)
  2. जुबेर अहमद लोन (जम्मू-कश्मीर)
  3. विवेक राणा (आर्मी)

स्नोबोर्ड महिला वर्ग के विजेता-

  1. प्रकृति ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)
  2. प्रीति ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)
  3. दीपिका ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)

स्की माउंटेनियरिंग (वर्टिकल) में पुरुष वर्ग के विजेता-

  1. शार्दुल थपलियाल (उत्तराखंड)
  2. राजेश्वर सिंह (आर्मी)
  3. हिमांशु कवाण (उत्तराखंड)

स्की माउंटेनियरिंग (वर्टिकल) में महिला वर्ग के विजेता-

  1. नताशा महर (हिमाचल प्रदेश)
  2. काम्या कार्तिकेयन (महाराष्ट्र)
  3. साक्षी ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)

लोकल ट्यूब रेस के विजेता-

  1. हिमांशु
  2. मुन्ना कुंवर
  3. संजय बिष्ट

स्नो स्विंग प्रथम रेस के विजेता-

  1. आशीष भंडारी
  2. वसीम अहमद लोन
  3. रजत शर्मा

स्नो स्विंग द्वितीय रेस के विजेता-

  1. राजेश (आईटीबीपी)
  2. सचिन कवाण
  3. हिमांशु कवाण

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

औली नेशनल विंटर गेम्स
AULI NIGHT SNOW SKIING EVENTS
नाइट स्नो स्कीइंग इवेंट्स
UTTARAKHAND WINTER GAME ASSOCIATION
AULI WINTER GAMES 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.