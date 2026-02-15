ETV Bharat / sports

औली नेशनल विंटर गेम्स में हिमाचल का दबदबा, पहली बार 'नाइट स्नो स्कीइंग इवेंट्स' का आयोजन

नाइट स्नो स्कीइंग इवेंट्स ( फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand )

चमोली: विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में रविवार रात एक नया इतिहास रच दिया गया. अभी तक केवल दिन की रोशनी में चमकने वाली औली की सफेद ढलानों पर स्कीइंग देखने को मिलता था, लेकिन पहली बार दूधिया रोशनी के बीच 'नाइट स्कीइंग' का रोमांच भी देखने को मिला. वहीं, औली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एवं विंटर गेम्स कार्निवाल 2026 में तीसरे दिन खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया.

औली नेशनल विंटर गेम्स और विंटर कार्निवाल में तीसरे व आखिरी दिन का मुख्य आकर्षण रोमांच से भरी नाइट स्नो स्कीइंग रही. जिसमें रात में जाबांज स्कियरों ने स्लोप पर नाइट स्नो स्कीइंग के करतब दिखाए. जिसे विंटर डेस्टिनेशन औली की खूबसूरत नंदा देवी इंटर नेशनल स्कीइंग स्लोप पर पहली बार आयोजित किया गया है.

औली नेशनल विंटर गेम्स में हिमाचल का दबदबा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

फ्लडलाइट्स में औली की ढलानों पर स्कीइंद का रोमांच: औली में दूधिया रोशनी में चमकी बर्फ की ढलानें आमतौर पर विदेशों में होने वाले इस तरह के 'नाइट इवेंट्स' को भारत में पहली बार जमीन पर उतारा गया. कड़ाके की ठंड और ऊंचाइयों पर जमी बर्फ के बीच जब फ्लडलाइट्स जलाई गईं तो पूरा नजारा किसी जादुई दुनिया जैसा नजर आने लगा.

इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के स्थानीय जांबाजों के साथ देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए स्कीइंग खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया. रात के अंधेरे में स्की पर सवार होकर ढलानों से नीचे उतरते खिलाड़ियों का कौशल देख पर्यटक और आयोजक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए.

स्की पर्वतारोहण वर्टिकल रेस (फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand)

विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव राकेश रंजन भिलंगवाल सह सचिव अजय भट्ट समेत विजयंत रावत, विक्रम फर्स्वाण, विजय सती ने इस ऐतिहासिक आयोजन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि औली में दिन के समय कई बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई हैं, लेकिन 'नाइट स्कीइंग' का यह पहला अनुभव है.

स्की पर्वतारोहण वर्टिकल रेस में हिस्सा लेते प्रतिभागी (फोटो सोर्स- Winter Games Association of Uttarakhand)

विदेशों में नाइट स्कीइंग एक बड़ा आकर्षण होता है. भारत में इसकी शुरुआत कर हमारा मुख्य मकसद औली को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना है. हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि औली में अब रात को भी रोमांच थमेगा नहीं. 'नाइट स्कीइंग' के आयोजन के बाद औली ने साबित कर दिया कि यह पर्यटन केंद्र अब यूरोप और अमेरिका के स्की रिसॉर्ट्स को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.