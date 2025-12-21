ETV Bharat / sports

'हम वो हासिल नहीं कर पाए जो हम चाहते थे...' एशेज सीरीज हारने के बाद कप्तान स्टोक्स और कोच मैकुलम ने क्या कहा?

Ashes series 2025: ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीन टेस्ट जीतकर एशेज सीरीज 2025 जीत ली है.

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 5:26 PM IST

हैदराबाद: एशेज सीरीज 2025 का तीसरा टेस्ट जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने मेहमान टीम को पांचवें दिन 82 रनों से मात दी, जबकि पहले और दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 8-8 विकेटों से जीत दर्ज की थी.

सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने माना कि तीन टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन ही एशेज सीरीज हारने का मुख्य कारण रहा है. मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए, स्टोक्स ने निराशा को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बाकी दो टेस्ट मैच अभी भी उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण हैं.

एशेज सीरीज गंवाने के बाद स्टोक्स ने क्या कहा?
स्टोक्स ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह जानकर बहुत निराशा होती है कि हम यहां जो करना चाहते थे, वह हासिल नहीं कर पाए. लेकिन अब, बात इस पर आती है कि हमारे सामने और क्या है?हमारे पास अभी भी दो और मैच खेलने हैं... मैदान पर उतरना और इंग्लैंड के लिए खेलना अपने आप में काफी अच्छी बात है. हम सीरीज हारने के बाद हार मारने वाले नहीं हैं. अभी भी बहुत कुछ खेलना बाकी है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं ऑस्ट्रेलियाई टीम को कभी कम नहीं आंकूंगा, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की है. मुझे लगता है कि यह इस टूर पर हमारा सबसे अच्छा क्रिकेट मैच था, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है. जाहिर है, ड्रेसिंग रूम में यह मेरे लिए और बाकी सभी के लिए काफी इमोशनल समय है, लेकिन जब हम खुद को संभाल लेंगे और गेम के बारे में बात करेंगे, तो हम इस गेम से बहुत कुछ सीखेंगे.' उन्होंने ये भी कहा, 'आखिर में आप मैदान पर जो करते हैं, वही मायने रखता है, हम ऑस्ट्रेलिया के लगातार अच्छे प्रदर्शन का सामना नहीं कर पाए.'

ऑस्ट्रेलिया ने हमें हर फील्ड में मात दी: मैकुलम
इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने माना कि एशेज सीरीज के लिए टीम की तैयारी सही नहीं थी. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें सभी फील्ड में मात दी और ये स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है. हम जाहिर तौर पर निराश हैं, क्योंकि हम यहां बड़ी उम्मीदों, बड़े इरादों और ऊंचे लक्ष्यों के साथ आए थे, लेकिन हमें तीन टेस्ट मैचों में मात मिली है. जब आप वह हासिल नहीं कर पाते जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं, तो आपको हार माननी पड़ती है.'

