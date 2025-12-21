ETV Bharat / sports

'हम वो हासिल नहीं कर पाए जो हम चाहते थे...' एशेज सीरीज हारने के बाद कप्तान स्टोक्स और कोच मैकुलम ने क्या कहा?

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ( AP PHOTO )

हैदराबाद: एशेज सीरीज 2025 का तीसरा टेस्ट जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने मेहमान टीम को पांचवें दिन 82 रनों से मात दी, जबकि पहले और दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 8-8 विकेटों से जीत दर्ज की थी. सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने माना कि तीन टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन ही एशेज सीरीज हारने का मुख्य कारण रहा है. मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए, स्टोक्स ने निराशा को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बाकी दो टेस्ट मैच अभी भी उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण हैं. एशेज सीरीज गंवाने के बाद स्टोक्स ने क्या कहा?

स्टोक्स ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह जानकर बहुत निराशा होती है कि हम यहां जो करना चाहते थे, वह हासिल नहीं कर पाए. लेकिन अब, बात इस पर आती है कि हमारे सामने और क्या है?हमारे पास अभी भी दो और मैच खेलने हैं... मैदान पर उतरना और इंग्लैंड के लिए खेलना अपने आप में काफी अच्छी बात है. हम सीरीज हारने के बाद हार मारने वाले नहीं हैं. अभी भी बहुत कुछ खेलना बाकी है.'