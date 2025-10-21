टीम इंडिया के खिलाड़ी ने दिवाली के दिन लिया संन्यास, कोहली-रैना की कप्तानी में किया था डेब्यू
Parvez Rasool retirement: भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी है.
Published : October 21, 2025 at 10:45 AM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और सुरेश रैना की कप्तानी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी परवेज रसूल ने दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को 36 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी. वो टीम इंडिया के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले खिलाड़ी थे. ऑफ स्पिन ऑलराउंडर परवेज रसूल का इंटरनेशनल करियर बहुत ही छोटा रहा, वो भारत के लिए केवल एक वनडे और एक टी20 मैच ही खेल पाए.
परवेज रसूल का क्रिकेट करियर
परवेज रसूल ने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपूर में सुरेश रैना की कप्तानी में वनडे में डेब्यू किया था. जिसमें उन्होंने 10 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट लिए थे. जबकि टी20 में इस खिलाड़ी को 2017 में डेब्यू का मौका मिला, जब टीम के कप्तान विराट कोहली थे. रसूल ने पहला टी20 इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड के खिलाफ कानपूर में खेला था. जिसमें वो 6 गेंद में 5 रन बनाकर रनआउट हो गए थे और फिर गेंद से 4 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट लेने में सफल रहे.
परवेज रसूल की उपलब्धि
परवेज रसूल ने करियर भले ही छोटा रहा लेकिन उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम जरूर कर ली और वो ये है कि वो भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर हैं. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में तीन टीमों का प्रतिनिधित्व किया है. जिसमें आरसीबी, हैदराबाद और पुणे वॉरियर्स का नाम शामिल है. आईपीएल में रसूल ने कुल 11 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 271 रन और 4 विकेट लिए. वो इस लीग में कदम रखने वाले पहले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं.
परवेज रसूल का घरेलू क्रिकेट शानदार प्रदर्शन
बिजबेहाड़ा में जन्मे परवेज रसूल का घरेलू क्रिकेट शानदार रहा है. उन्होंने 95 प्रथम श्रेणी मैच, 164 लिस्ट ए मैच और 71 टी20 मैच खेले. जिसमें कुल 10,470 रन बनाए और 633 विकेट लिए. प्रथम श्रेणी में उनके नाम 16 शतक और 22 अर्धशतक है. जबकि उनका उच्चतम स्कोर 182 रन है. परवेज रसूल अब कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कोचिंग अकादमी से लेवल 2 का सर्टिफिकेशन कोर्स भी पूरा कर लिया है.