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नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत, परिवार को बताने पर जान से मारने की धमकी, बॉक्सिंग कोच पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

बॉक्सिंग कोच पर नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत का आरोप ( IANS )