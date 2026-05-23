नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत, परिवार को बताने पर जान से मारने की धमकी, बॉक्सिंग कोच पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
sexual harassment case: ये घटना बेंगलुरु में एक प्राइवेट बॉक्सिंग क्लब के कोच से जुड़ा हुआ है.
Published : May 23, 2026 at 4:48 PM IST
Sexual Harassment Case: खेल के मैदान में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं. अकसर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न की खबरें सामने आती रहती हैं. हाल ही में ऐसी ही एक खबर कर्नाटक के बेंगलुरु से आई. जहां एक नाबालिग छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में बॉक्सिंग कोच पर केस दर्ज किया गया है.
आरोप है कि कोच ने नाबालिग लड़की को अपने प्राइवेट कमरे में बुलाया, जहां उसने उसे गलत तरीके से छुआ, जबरदस्ती चूमा और गलत हरकत की. इसके अलावा ये भी शिकायत की गई है कि आरोपी ने लड़की को ये सारी बातें अपने परिवार से न बताने के धमकी भी दी.
POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
17 वर्षीय लड़की की मां ने संपंगीरामनगर पुलिस स्टेशन कोच पर गलत व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया. जिसके बाद पुलिस ने बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 8 और 12 के तहत, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.
FIR के अनुसार
पीड़िता की मां ने 22 मई को शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की पिछले लगभग दस सालों से लायंस बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग ले रही है. आरोपी 50 साल का है और वह उस किशोरी का बॉक्सिंग कोच था. शिकायत में कहा गया है कि वह पिछले चार सालों से नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था, और पिछले पांच से छह महीनों में ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ गई थी.
FIR के अनुसार, आरोपी ने कई बार लड़की के साथ गलत तरीके से शारीरिक नजदीकी बनाने की कोशिश की और कई मौकों पर उसे गलत तरीके से छुआ. शिकायत में 17 मई की एक घटना का भी जिक्र है, जब टीम एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए चेन्नई में थी. आरोप है कि कोच ने नाबालिग लड़की को अपने प्राइवेट कमरे में बुलाया, जहां उसने उसे गलत तरीके से छुआ, जबरदस्ती चूमा और गलत हरकतें भी की.
इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी और चेतावनी दी कि अगर उसने अपने परिवार को इस दुर्व्यवहार के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा. मामले की जांच अभी चल रही है.