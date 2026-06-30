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पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शशांक सिंह पर FIR, जानें क्या है पूरा मामला?

शशांक ने आगे कहा, 'वह घर में आया और बेडरूम के वीडियो बनाने लगा. वह उस बेडरूम में भी घुस गया जहां महंगी और लग्ज़री चीजें रखी थीं, वहां वीडियो बनाए और उन्हें दूसरे लोगों को भेज दिया. ऐसी हरकत करने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी उससे मुश्किल से एक या डेढ़ मिनट बात हुई होगी. मैंने बस उससे पूछा, 'तुम किस तरह के खाना बना सकते हो?' उसने जवाब दिया कि वह साउथ इंडियन खाना, चाइनीज खाना और बाकी सब कुछ बना सकता है. बस इतना ही.'

शशांक ने ने कहा, 'ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो व्यक्ति 25 तारीख की शाम को आता है और 28 तारीख की सुबह चला जाता है... उसे बंधक बनाकर रखना कैसे कहा जा सकता है? वह व्यक्ति हमारे पास यह कहकर आया था कि मुझे खाना बनाना आता है. मैं हर तरह का खाना बना सकता हूं. लेकिन बाद में उसने खुद माना कि उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता था. तो ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा किया जा सकता है?

शशांक ने तमाम आरोपों को खारिज किया हालांकि शशांक सिंह ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है. क्रिकेटर का कहना है कि कर्मचारी परिवार के घर के प्राइवेट हिस्सों में बिना इजाजत वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया. शशांक ने इस पूरे मामले पर PTI को दिए एक इंटरव्यू में खुलकर बात की और अपना पक्ष रखा है.

भोपाल, मध्य प्रदेश: क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता शैलेश सिंह - जो एक पूर्व IPS अधिकारी हैं - के खिलाफ भोपाल के रतीबद पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है. ये केस उनके घर पर रसोई का काम करने वाले विपेंद्र सिंह तोमर ने किया है और उन पर मारपीट, गाली-गलौज व बंधक बनाने का आरोप भी लगाया है.

क्रिकेटर ने ये भी कह कि वो शख्स मेरे पिता के एक दोस्त के जरिए आया था, जिन्होंने उसकी सिफारिश करते हुए कहा था कि उसे ये सभी तरह के खाना बनाने आते हैं. इसीलिए उसे घर लाया गया, लेकिन आते ही उसने 20,000 रुपये एडवांस पेमेंट की मांग की. मेरी मां ने उससे कहा, 'पहले दो-तीन दिन खाना बनाओ. हमें देखने दो कि क्या तुम यहां एडजस्ट कर पाते हो और तुम्हारा खाना कैसा है. उसके बाद, हम तय करेंगे कि तुम्हें कितने पैसे देने हैं.' लेकिन वो शुरू से ही 20,000 रुपये की मांग कर रहा था. इसी बात से हमें शक हुआ... कौन आते ही 20,000 रुपये मांगता है? पहले हमें अपना खाना बनाने का हुनर ​​दिखाओ. अगर हमें तुम्हारा काम पसंद आएगा, तभी हम तुम्हें रखेंगे... और जाहिर है, वह ठीक से खाना नहीं बना पा रहा था.'

FIR में क्या कुछ लखा गया?

इससे पहले भोपाल की रतिबाद पुलिस ने शशांक और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. FIR के अनुसार, शशांक के पिता शैलेश सिंह, शशांक सिंह और उनके ड्राइवर को आरोपी बनाया गया है.

FIR की कॉपी (Etv Bharat)

शिकायतकर्ता विपेंद्र सिंह तोमर, जो रीवा जिले के रहने वाले हैं, ने 25 जून को रसोइए के तौर पर काम शुरू किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खाने-पीने और रहने की सुविधा के साथ 15,000 रुपये की मासिक सैलरी देने का वादा किया गया था.

शिकायतकर्ता ने अपनी लिखित शिकायत में कहा, 'सैलरी, खाने और रहने की सुविधा का भरोसा मिलने के बाद मैं वहां काम करने के लिए तैयार हो गया और उनके घर पर रहने लगा.'

FIR की कॉपी (Etv Bharat)

तोमर ने आरोप लगाया कि बाद में उनसे कहा गया कि उनके काम में कमियां हैं और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया. उन्होंने पुलिस को बताया, '28 जून को नाश्ता बनाने के बाद, मैंने शैलेश सिंह से अपना मोबाइल फोन वापस मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इससे परेशान होकर मैं अपने कमरे में चला गया.'

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि शैलेश सिंह, उनके बेटे शशांक सिंह और उनके ड्राइवर मेरे कमरे में आए, मुझे गालियां दीं और हाथों व घूंसों से मारपीट करने लगे. मुझे पीटने के बाद, उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया.'

FIR की कॉपी (Etv Bharat)

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनके मोबाइल फोन से 1,000 रुपये ट्रांसफर किए, यह कहते हुए कि यह खाने और रहने के खर्च के लिए थे. तोमर ने अपने बयान में कहा, 'घटना के बाद, मैं शिकायत दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई की मांग करने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन आया.' पुलिस अब इन तमाम आरोपों की जांच कर रही है.