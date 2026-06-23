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झारखंड टी20 लीग फाइनल से पहले कप्तानों का भरोसा, बोले- युवाओं के लिए बड़ा मंच बन रही है प्रतियोगिता

छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होने वाले जेपीएल के फाइनल मैच से पहले दोनों टीमों ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.

Jharkhand T20 Cricket League 2026
छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के कप्तान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 3:00 PM IST

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रांचीः झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉंफ्रेंस में छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के कप्तानों ने अपनी-अपनी टीमों की तैयारी, रणनीति और लीग के महत्व पर खुलकर बात की. दोनों कप्तानों ने माना कि यह टूर्नामेंट झारखंड के युवा क्रिकेटरों को पहचान दिलाने का बड़ा मंच बनकर उभरा है और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

दोनों टीमों का अभी तक शानदार प्रदर्शन रहा

फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया. जमशेदपुर स्टीलर्स ने लीग चरण में शीर्ष पर रहने वाली कोयलांचल सुपर किंग्स को 79 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि छोटा नागपुर रॉयल्स ने 221 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रांची टाइटंस को सात विकेट से पराजित किया था.

जानकारी देते जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के कप्तान (Etv Bharat)

प्रेस कॉंफ्रेंस में छोटा नागपुर रॉयल्स के कप्तान विराट सिंह ने कहा कि उनकी टीम पूरे टूर्नामेंट में संतुलित क्रिकेट खेलती रही है और फाइनल में भी उसी आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. उन्होंने कहा कि टीम की बल्लेबाजी अच्छी लय में है और खिलाड़ी दबाव की परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

फाइनल मुकाबला हमेशा विशेष होता हैः विराट सिंह

विराट सिंह ने कहा फाइनल मुकाबला हमेशा विशेष होता है. हमने पूरे टूर्नामेंट में अपनी ताकत के अनुसार खेला है. खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी के साथ प्रदर्शन किया है और फाइनल के लिए भी हमने विशेष तैयारी की है. हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी योजनाओं को मैदान पर सही तरीके से लागू करें.

सेमीफाइनल में जीत के बाद आत्मविश्वास बढ़ाः कुमार देवव्रत

वहीं जमशेदपुर स्टीलर्स के कप्तान कुमार देवव्रत ने कहा कि उनकी टीम का आत्मविश्वास सेमीफाइनल की बड़ी जीत के बाद काफी बढ़ा है. उन्होंने माना कि फाइनल में छोटी-छोटी गलतियां भी परिणाम बदल सकती हैं, इसलिए टीम हर पहलू पर ध्यान दे रही है.

उन्होंने कहा कि फाइनल में पहुंचना हमारे लिए गर्व की बात है. टीम के सभी खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और हमने विपक्ष की मजबूती और कमजोरियों का भी अध्ययन किया है. फाइनल मैच का दबाव होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम सकारात्मक क्रिकेट खेलें और अपने प्रदर्शन पर ध्यान रखें.

मैच से पहले दोनों टीमों ने दिया तैयारियों को अंतिम रूप

दोनों कप्तानों ने यह भी स्वीकार किया कि हर टीम की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं. उन्होंने कहा कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में मानसिक मजबूती, सही रणनीति और मौके का फायदा उठाना सबसे अहम होता है. दोनों टीमों ने मैच से पहले अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है.

कप्तानों ने झारखंड टी20 लीग की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो रही है. उनके अनुसार इस मंच पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और पेशेवर क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

मंगलवार शाम 6 बजे से फाइनल मैच खेला जाएगा

अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची में होने वाले खिताबी मुकाबले पर टिकी हैं, जहां छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स पहली झारखंड टी20 क्रिकेट लीग का खिताब जीतने के लिए आमने-सामने होंगी. मैच मंगलवार शाम 6 बजे से खेला जाएगा.

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