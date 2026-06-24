ETV Bharat / sports

FIH प्रो लीग: भारत ने पाकिस्तान को हराया, मैच में पड़ोसी देश का दिखाया गया गलत झंडा, FIH ने मांगी माफी

भारत की तरफ से अभिषेक (22वें मिनट), नीलाकांता शर्मा (24वें मिनट), सुखजीत सिंह (40वें मिनट) और राजिंदर सिंह (52वें मिनट) ने गोल किए. वहीं पाकिस्तान की तरफ से अहमद नदीम (8वें मिनट), महमूद अबू (53वें मिनट) और शकील मोईन (60वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत की जीत का अंतर कम कर दिया.

पहले क्वार्टर में धीमी शुरुआत के बाद, भारत ने अपनी लय हासिल की और पाकिस्तान की ओर से अंत में मिली चुनौती का सामना करते हुए इस प्रो लीग सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गया.

लंदन: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार (23 जून) को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया. इस रोमांचक जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग के यूरोप दौरे के लंदन लेग की शुरुआत की. मनप्रीत सिंह को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया.

इस जीत के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ पिछले एक दशक का अपराजेय अभियान जारी रखा. पाकिस्तान ने आखिरी बार 2016 में भारत को हराया था जब गुवाहाटी में सैफ खेलों में भारत की दूसरे दर्जे की टीम ने भाग लिया था.

भारत को अब शुक्रवार को मेजबान इंग्लैंड से खेलना है. इससे पहले खेले गए अन्य दो मैच में भारत को नीदरलैंड के खिलाफ 2-3 जबकि जर्मनी के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा.

झंडा गलत दिखाये जाने पर FIH ने माफी मांगी

भारत के खिलाफ एफआईएच प्रो लीग के मैच के दौरान राष्ट्रगान के समय पाकिस्तान का झंडा गलत दिखाये जाने पर अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने माफी मांग ली है. मैच से पूर्व राष्ट्रगान के समय पाकिस्तान का गलत झंडा मैदान पर था. पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में एक हरा मैदान है जिसके बीच में एक सफेद अर्धचंद्र और पांच नुकीले तारे हैं, साथ ही ऊपर की तरफ एक सीधी सफेद पट्टी है लेकिन इसमें सफेद पट्टी गायब थी.

सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद होने के बाद एफआईएच ने एक बयान में कहा, 'आज लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग मैच के दौरान पाकिस्तान का झंडा गलत तरीके से दिखाए जाने के बाद एफआईएच इस गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगना चाहता है.'

बयान में आगे कहा गया, 'हॉकी की विश्व संचालन ईकाई समझती है कि टीम का झंडा पहचान, गर्व और प्रतिनिधित्व का एक जरूरी चिन्ह है और पाकिस्तानी टीम, प्रशंसकों, लोगों और राष्ट्रीय महासंघ को इससे हुई किसी भी ठेस के लिए उसे बहुत अफसोस है, और एफआईएच इस गलती की पूरी जिम्मेदारी लेता है और अपनी प्रक्रिया की समीक्षा करेगा ताकि ऐसी गलतियां आगे नहीं हो. एफआईएच ने पाकिस्तान हॉकी महासंघ से भी लिखित में माफी मांगी है.