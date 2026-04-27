ETV Bharat / sports

Watch: फुटबॉल मैच में लड़ाई, गोलकीपर द्वारा विरोधी खिलाड़ी को मुक्का मारने के बाद मचा बवाल

फुटबॉल मैच में लड़ाई ( Screengrab from X handle )

Fight in Football Match: स्पेनिश फुटबॉल मैच में उस समय बवाल मच गया जब मैच के दौरान रियल जरागोजा के गोलकीपर एस्टेबान एंड्राडा ने रेफरी द्वारा रेड कार्ड दिखाए जाने के बाद अपना आपा खो दिया और विरोधी टीम के कप्तान को जोरदार मुक्का मार दिया. जिससे वो जमीन पर गिर गए. इस हिंसक घटना के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह हिंसक घटना स्पेन की दूसरी डिवीजन फुटबॉल लीग में ह्यूस्का के खिलाफ मुकाबले के दौरान हुई. मैच में रियल जरागोजा 1-0 से पिछड़ रहा था, और मैच खत्म होने ही वाला था. तभी, गोलकीपर एंड्राडा को दूसरा पीला कार्ड मिला, जिसके बाद विरोधी खिलाड़ी को धक्का देने के लिए उन्हें रेड कार्ड भी दिखा दिया गया. कार्ड दिखाए जाने के बाद, अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने ह्यूस्का के कप्तान जॉर्ज पुलिडो की ओर दौड़ लगाई और उनके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे हर तरफ हंगामा मच गया.