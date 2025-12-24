ETV Bharat / sports

5वां वर्ल्ड कप: रेसलिंग चैंपियनशिप में दो खिलाड़ी ने जीता गोल्ड, भारत का नाम किया रौशन

वर्ल्ड कप में इंडिया का होस्ट होना कंट्री गर्व की बात: आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ जामिया ही नहीं दो-तीन यूनिवर्सिटी से और भी संपर्क करें और बड़े स्तर पर इस टूर्नामेंट को कराये. हम लोगों के वर्ल्ड कप में 20 देश के खिलाड़ी पहुंचते हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 85 देश के खिलाड़ी पहुंचते हैं. इस बार वर्ल्ड कप में इंडिया होस्ट कंट्री है जो हमारे लिए गर्व की बात है. यहां के खिलाड़ी भी बहुत अच्छा दाव- पेंच जानते हैं.

20 साल बाद पहली बार भारत में वर्ल्ड कप रेसलिंग आयोजित: वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के डायरेक्टर सम्राट सिंह बताते हैं कि 20 साल बाद पहली बार भारत में पांचवा वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप कराया जा रहा है जो बहुत खास है. हम लोगों का ये ख्वाब था कि इंडिया में एक चैंपियनशिप कराया जाए, हम लोगों का ये सातवां एशियन गेम है, छठा यूरोपियन गेम है, तीसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है और 26वां अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है. हमें बहुत अच्छा लगा कि भारत में जामिया यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत कॉर्पोरेट किया. हमें अपना स्पोर्ट्स कंपलेक्स दिया. इतना बड़ा चैंपियनशिप करने के लिए सिक्योरिटी दी.

ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि : इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहसेन मेहरलिज़ादेह, ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे. इस विश्व कप प्रतियोगिता में विभिन्न महाद्वीपों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से एशिया से ईरान, इराक, भारत वहीं अफ्रीका से तंज़ानिया, युगांडा और यूरोप से अज़रबैजान, बेलारूस की टीमें भारत पहुंची है. ज़ुर्खानेह स्पोर्ट्स वर्तमान में 84 देशों में खेला जाता है और इसका लक्ष्य भविष्य में ओलंपिक खेलों में शामिल होना है.

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुआ भव्य आयोजन : दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट्स कंपलेक्स की जहां दो दिवसीय 5वीं वर्ल्ड कप ज़ुरखानेह स्पोर्ट्स (कोश्ती पहलवानी) प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 22–23 दिसंबर को किया गया है. यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत में पहली बार आयोजित हो रही है. जिसका मंगलवार को फाइनल खेला गया. वही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी आना था मगर किसी कारणवश वह नहीं पहुंच सकी.

नई दिल्ली: 5वीं वर्ल्ड कप ज़ुरखानेह स्पोर्ट्स (Zurkhaneh sports, कुश्ती पहलवानी) चैंपियनशिप का दो दिवसीय कार्यक्रम जामिया मिलिया इस्लामिया के मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित किया गया. भारत में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है. इस वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में एशिया के ईरान, इराक, भारत और अफ्रीका के तंज़ानिया, युगांडा तो वही यूरोप के अज़रबैजान, बेलारूस की टीम ने हिस्सा लिया. वही ज़ुरखानेह स्पोर्ट्स वर्तमान में 84 देशों में खेला जाता है और इसका लक्ष्य भविष्य में ओलंपिक खेलों में शामिल होना है. वही बीते मंगलावर को इस चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में दो गोल्ड मेडल अलग-अलग वेट में हासिल किया है.

हमारे देश में प्रतिभाओं की है लंबी फेहरिस्त: हमारे देश के गांव-गांव में एक से बढ़ कर एक पहलवान रहते है लेकिन हम लोग देख नहीं पाते. ऐसे में ये प्रतियोगिता से वैसे पहलवान निकल कर सामने आएंगे और हमारे देश को ओलंपिक में गोल्ड जिताएंगे इसलिए ऐसे खिलाड़ियों के लिए हमारे देश भारत में और भी ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप होने चाहिए जो अलग-अलग कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है.ताकि वैसे खिलाड़ी सामने आ सके जो कभी बाहर मीडिया में आए ही ना हों.

भारत में खिलाड़ियों के लिए सरकार के पास है कई योजनाएं: हमारे देश की आबादी ज्यादा है इसलिए हमारे देश में एथलीट भी ज्यादा है. हमारे देश में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री आफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, हमारा नेशनल फेडरेशन और नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया साथी हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी देश के खिलाड़ियों को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए. आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं जो "खेलो इंडिया, फिट इंडिया" जैसे कार्यक्रम भी देश के युवाओं को खेल के प्रति रुचि पैदा कर रहा और हमारे देश को खेल के प्रति मजबूत कर रहा है जहां हमारा देश प्रतिनिधित्व करता है.



खेल के जनरल सेक्रेटरी लव सिंह ने आयोजन को बताया जरूरी: वही इस खेल के जनरल सेक्रेटरी लव सिंह बताते हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि भारत में आज इतना बड़ा वर्ल्ड कप रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. इससे हमारे देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है और इस वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप का भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है तो खुशी होती है जिसमें अलग-अलग देश के खिलाड़ी पहुंचे हैं. वहीं इस वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के तीन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं जिनका भिड़ंत विदेशी खिलाड़ियों से होना है ऐसे बड़े चैंपियनशिप खेलने से हमारे देश के खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करते हैं.

गोल्ड लाने के लिए ऐसे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जरूरी: ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट में जीत दर्ज करने के लिए और भारत को गोल्ड लाने के लिए ऐसे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का होना बहुत जरूरी है. इस वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से गोल्ड हासिल करने वाले खिलाड़ी प्रशांत ने बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे अंकल की वजह से हूं उन्होंने मुझे इस खेल में डाला था और आज मैं भारत के लिए गोल्ड जीता. 70 किलो के वेट कैटेगरी में तो मुझे अच्छा लग रहा है ओलंपिक खेलना मेरा सपना है और ऐसे बड़े चैंपियनशिप में अगर हम गोल्ड जीते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है और हमें लगता है कि हम ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड जीत सकते हैं.

कुश्ती में भारत की है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान : वही हम आपको बता दें कि कुश्ती भारत के लिए एक बहुत पुराना खेल है जो सदियों से चलता आ रहा है. महाभारत में भी कुश्ती खेल गया था तो वही द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण के द्वारा कुश्ती किया गया था इसलिए अब हमारा भारत कुश्ती की प्रतियोगिता में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बन रहा है और आने वाले समय में ऐसे बड़े-बड़े वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का होस्ट हमारा भारत करेगा. लगातार भारत के खिलाड़ी कुश्ती में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं आज इस वर्ल्ड का रेसलिंग चैंपियनशिप. प्रतियोगिता में छह अलग-अलग देश के खिलाड़ी पहुंचे हुए थे जिन्हें हराकर आज भारत के द्वारा दो गोल्ड हासिल किया गया है.

