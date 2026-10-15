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सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों का हमला, फीफा ई फाइनल्स 2026 हुआ स्थगित

FIFAe Finals 2026: सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के हमले का असर अब वहां पर खेले जाने वाले स्पोर्ट्स पर भी पड़ने लगा है. इस हमले की वजह से FIFA और सऊदी ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन ने फीफा ई फाइनल्स 2026 को स्थगित करने का ऐलाना कर दिया है. यह टूर्नामेंट मूल रूप से 16 से 25 अक्टूबर तक जेद्दा में आयोजित होने वाला था.

आयोजकों ने क्या कहा? फीफा ई फाइनल्स के आयोजकों ने एक बयान में कहा, 'टूर्नामेंट स्थगित करने का फैसला क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं और टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जरूरी लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं पर उनके असर का आकलन करने के बाद लिया गया है और आगे की जानकारी उचित समय पर दी जाएगी.

बयान में आगे कहा गया, 'फीफा ई फाइनल्स 2026 की तैयारियों में सहयोग और समर्थन के लिए FIFA, सऊदी अरब और सऊदी ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन का आभार व्यक्त करता है. इससे पहले भी सऊदी अरब ने इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करणों की सफलतापूर्वक मेजबानी की है.'

सऊदी अरब पर घातक हमला

बता दें कि 10 अक्टूबर को यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हमला किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि पिछले एक दशक से भी अधिक समय में यह सऊदी अरब में सबसे घातक हमला था.

दूसरे स्पोर्ट्स भी स्थगित

इस घातक हमले की वजह से कई और स्पोर्ट्स को भी स्थगित करना पड़ा है. सऊदी अरब में होने वाले 'सिक्स किंग्स स्लैम' टेनिस प्रदर्शनी टूर्नामेंट को भी स्थगित कर दिया गया है. अब यह 27 से 30 दिसंबर, 2026 के बीच आयोजित होगा. इसके अलावा ये भी खबर है कि सऊदी अरब में होने वाले 2027 AFC एशियन कप को भी एक साल के लिए टाला जा सकता है. यह टूर्नामेंट अगले साल 7 जनवरी से रियाद, जेद्दा और अल खोबार के विभिन्न स्थानों पर शुरू होने वाला था.

हूती विद्रोहियों का सऊदी अरब पर हमले की वजह

इस हमले के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दो कारण सबसे अहम माने जा रहे हैं. दरअसल सऊदी अरब यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और उसकी सेना का समर्थन करता है. हाल ही में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन और यमन की सरकारी सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ नया सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसके जवाब में हूती यह हमले कर रहे हैं. दूसरी वजह अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के चल रहे संघर्ष के कारण क्षेत्र में तनाव गहरा गया है. ईरान के करीबी माने जाने वाले हूती विद्रोही इस क्षेत्रीय युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहते हैं.