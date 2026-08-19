फीफा वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाली टीम 'केप वर्डे' आएगी भारत
केप वर्डे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने शानदार खेल से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था.
Published : August 19, 2026 at 2:10 PM IST
Cape Verde Tour of India: भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाली केप वर्डे की टीम के भारत का दौरे करने वाली हैं.
रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ये दौरा सितंबर-अक्टूबर में होने की संभावना है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित मुकाबले के 30 सितंबर से छह अक्टूबर के बीच खेला जा सकता है. हालांकि, मुकाबले की तारीख और आयोजन स्थल को लेकर को बातचीत अभी जारी है.
पीटीआई ने सूत्रों के हवाले रिपोर्ट किया है कि केप वर्डे के खिलाफ मुकाबला कोलकाता में तीन अक्टूबर को होने वाले भारत के बहुप्रतीक्षित ब्राजील के खिलाफ मैत्री मैच से पहले या बाद में खेला जा सकता है.
सूत्र का कहना है कि इस बारे में अभी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है. भारत के 30 सितंबर से छह अक्टूबर के बीच केप वर्डे की मेजबानी करने की संभावना काफी अधिक है. आधिकारिक रूप से मुकाबला तय होने के बाद ही तारीख और स्थल का फैसला होगा. उम्मीद है कि जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा.'
फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे का प्रदर्शन
केप वर्डे एक अफ्रीकी फुटबॉल टीम है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 64वें स्थान पर काबिज है. लेकिन उन्होंने अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार पदार्पण करके दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. केप वर्डे ने टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में एक भी मैच नहीं गंवाया और राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई.
उन्होंने ने ग्रुप चरण में स्पेन को बराबरी पर रोका, जो बाद में वर्ल्ड चैंपियन बनी. इसके अलावा उरुग्वे के साथ रोमांचक 2-2 का ड्रॉ खेला और सऊदी अरब के साथ 0-0 का ड्रॉ खेलकर नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई.
टूर्नामेंट में उनके शानदार सफर का आखिरी मुकाबला अर्जेंटीना के खिलाफ था, जिस मैच में भी उन्होंने मेसी की टीम को कड़ी टक्कर दी. लेकिन वो राउंड ऑफ 32 में एक्स्ट्रा टाइम में 2-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए.
बता दें कि यह केप केर्डे का पहला वर्ल्ड कप था और इसके साथ वह फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाला सबसे छोटा देश तथा आइसलैंड के बाद दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश बन गया.