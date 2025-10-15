40 वर्षीय रोनाल्डो ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर में हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
Ronaldo Career goals: पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 947 वां गोल दागकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
Published : October 15, 2025 at 11:59 AM IST
हैदराबाद: पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए आजकल रिकॉर्ड तोड़ना कोई अनोखी उपलब्धि नहीं है. फुटबॉल के इस सुपरस्टार ने लगातार रिकॉर्ड तोड़े हैं, और अब उन्होंने फीफा विश्व कप क्वालीफायर मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो अब विश्व कप क्वालीफायर में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने ग्वाटेमाला के कार्लोस रुइज को पीछे छोड़ दिया. जिन्होंने 39 गोल किए थे जबकि रोनाल्डो ने अपने गोलों की संख्या 41 तक पहुंचा दी. उन्होंने ये कारनामा हंगरी के खिलाफ मैच के दौरान किया, जो 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ.
40 वर्षीय रोनाल्डो ने तो गोल करके रिकॉर्ड बना लिया लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में असफल रहे, क्योंकि मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. पुर्तगाली स्ट्राइकर ने 22वें मिनट में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए गोल किया. इस गोल के साथ, रोनाल्डो के करियर में गोलों की संख्या 947 हो गई.
इसके बाद उन्होंने पहले हाफ के आखिरी मिनटों में एक गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया. जो उनके करियर का 948 वां गोल था जबकि फीफा विश्व कप क्वालीफायर्स में 41वां गोल था. इसके साथ वो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी से पांच गोल आगे हो गए.
फीफी क्वालीफायर्स में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|देश
|गोल्स
|क्रिस्टियानो रोनाल्डो
|पुर्तगाल
|41
|कार्लोस रुइज
|ग्वाटेमाला
|39
|लियोनेल मेस्सी
|अर्जेंटीना
|36
|अली डेई
|ईरान
|35
|रॉबर्ट लेवांडोव्स्की
|पोलैंड
|33
पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने उस मैच के बाद स्वीकार किया कि उनकी टीम ने आखिरी 10 मिनट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. मार्टिनेज ने कहा, 'हमने आखिरी 10 मिनट में खेल को ठीक से मैनेज नहीं किया. अगर आप मैच को खत्म नहीं करते हैं, तो आपको अंत तक इसे मैनेज करना आना चाहिए. आज हमने खेलना बंद कर दिया और हंगरी ने बराबरी कर ली.' इस मैच में जीत पुर्तगाल के लिए विश्व कप में जगह पक्की कर देती, लेकिन ड्रॉ ने उनके क्वालिफिकेशन की संभावना को थोड़ा बढ़ा दिया.
फीफी क्वालीफायर्स ग्रुप F का सेनारियों
पुर्तगाल चार मैचों में 10 अंकों के साथ ग्रुप एफ में शीर्ष पर है, जबकि हंगरी चार मैचों में पाँच अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. आयरलैंड और आर्मेनिया क्रमशः चार और तीन अंकों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.