1.50 लाख आबादी वाले देश ने फीफा विश्व कप में किया क्वालीफाई, ऐसा कारनामा करने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश
FIFA World Cup 2026: कुराकाओ की आबादी लगभग 1 लाख 56 हजार है और क्षेत्रफल 444 वर्ग किलोमीटर है.
Published : November 19, 2025 at 2:17 PM IST
FIFA World Cup Qualifiers: फीफा विश्व कप क्वालिफायर में 18 नवंबर 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है. इस दिन कुराकाओ फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया. 90 मिनट के बाद जब अंतिम सीटी बजी, तो कुराकाओ के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वो हासिल कर लिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते थे.
कुराकाओ की आबादी
इस छोटे से कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ ने किंग्स्टन में जमैका के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टिकट कंफर्म करा लिया, और वर्ल्ड कप में प्रवेश करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश बन गया. कुराकाओ की कुल आबादी लगभग 1 लाख 56 हजार है जो 444 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुए है.
कुराकाओ ने आइसलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा
इससे पहले ये रिकॉर्ड आइसलैंड के नाम था, जिन्होंने 2018 के विश्व कप में क्वालीफाई करके सबसे छोटा देश बना था. उस समय उसकी आबादी 3 लाख 50 हजार थी, जो कुराकओ की जनसंख्या से दोगुनी से भी ज्यादा है. लेकिन अब ये उपलब्धि कुराकाओ ने हासिल कर ली है.
कुराकाओ का शानदार प्रदर्शन
बता दें कि कुराकाओ का क्वालीफाइंग अभियान काफी शानदार रहा, और वो एक भी मैच नहीं हारे. इसमें बरमूडा के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत भी शामिल है. कुराकाओ सभी छह मैच जीतकर ग्रुप बी में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे, जो जमैका से एक अंक आगे था.
हैती ने भी किया कमाल
कुराकाओ के अलावा उस रात को हैती ने विलेमस्टेड में निकारागुआ को 2-0 से हराकर 52 साल बाद विश्व कप में जगह बनाने में सफल रहा. उनका यह क्वालिफिकेशन 1974 के विश्व कप में पदार्पण के बाद से देश की सबसे बड़ी फुटबॉल उपलब्धियों में से एक है.
अब तक कितनी टीमों ने क्वालीफाई किया?
फीफा विश्व कप 2026 में कुल 48 टीमें शामिल होंगी, जो कतर 2022 में भाग लेने वाली 32 टीमों से काफी ज्यादा है. अबतक कुल 42 देश क्वालीफाई कर चुके हैं. यहां उनकी लिस्ट दी गई है.
मेजबान देश: कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका
एशिया: ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान
अफ्रीका: अल्जीरिया, केप वर्डे, मिस्र, घाना, आइवरी कोस्ट, मोरक्को, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया
कॉनकाकाफ़: कुराकाओ, हैती, पनामा
यूरोप: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्कॉटलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड
ओशिनिया: न्यूजीलैंड
दक्षिण अमेरिका: अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, उरुग्वे