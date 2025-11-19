ETV Bharat / sports

1.50 लाख आबादी वाले देश ने फीफा विश्व कप में किया क्वालीफाई, ऐसा कारनामा करने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश

FIFA World Cup Qualifiers: फीफा विश्व कप क्वालिफायर में 18 नवंबर 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है. इस दिन कुराकाओ फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया. 90 मिनट के बाद जब अंतिम सीटी बजी, तो कुराकाओ के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वो हासिल कर लिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते थे.

कुराकाओ की आबादी

इस छोटे से कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ ने किंग्स्टन में जमैका के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टिकट कंफर्म करा लिया, और वर्ल्ड कप में प्रवेश करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश बन गया. कुराकाओ की कुल आबादी लगभग 1 लाख 56 हजार है जो 444 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुए है.

कुराकाओ के खिलाड़ियों का जश्न (AP PHOTO)

कुराकाओ ने आइसलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा

इससे पहले ये रिकॉर्ड आइसलैंड के नाम था, जिन्होंने 2018 के विश्व कप में क्वालीफाई करके सबसे छोटा देश बना था. उस समय उसकी आबादी 3 लाख 50 हजार थी, जो कुराकओ की जनसंख्या से दोगुनी से भी ज्यादा है. लेकिन अब ये उपलब्धि कुराकाओ ने हासिल कर ली है.

कुराकाओ का शानदार प्रदर्शन

बता दें कि कुराकाओ का क्वालीफाइंग अभियान काफी शानदार रहा, और वो एक भी मैच नहीं हारे. इसमें बरमूडा के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत भी शामिल है. कुराकाओ सभी छह मैच जीतकर ग्रुप बी में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे, जो जमैका से एक अंक आगे था.

हैती ने भी किया कमाल

कुराकाओ के अलावा उस रात को हैती ने विलेमस्टेड में निकारागुआ को 2-0 से हराकर 52 साल बाद विश्व कप में जगह बनाने में सफल रहा. उनका यह क्वालिफिकेशन 1974 के विश्व कप में पदार्पण के बाद से देश की सबसे बड़ी फुटबॉल उपलब्धियों में से एक है.