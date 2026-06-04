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FIFA वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग के बारे में जानें सब कुछ, शकीरा ने गाया सबसे ज्यादा सॉन्ग

शकीरा ( IANS )

Official Song of FIFA World Cup: फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 'फीफा वर्ल्ड कप' 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में शुरू होने वाला है. इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल सॉन्ग 'दाई दाई' भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे कोलंबिया की मशहूर गीतकार शकीरा और नाइजीरिया के गायक बर्ना बॉय ने गाया है. लेकिन क्या आप FIFA वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग के इतिहास के बारे में जानते हैं? ये कब शुरू हुआ? फीफा ने कब से ऑफिशियल सॉन्ग को अपनाना शुरू किया? और सबसे मशहूर फीफा सॉन्ग कौन सा है? इस स्टोरी में हम आप को सब कुछ बताने वाले हैं. ऑफिशियल सॉन्ग की परंपरा कब शुरू हुई?

किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए उसका ऑफिशियल सॉन्ग टूर्नामेंट का एक मुख्य आकर्षण होता है. जिसे टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले रिलीज किया जाता है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टूर्नामेंट की तरफ खींचा जा सके. ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग भी टूर्नामेंट का एक मुख्य आकर्षण होता है. हर चार साल में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में हुई थी. लेकिन वर्ल्ड कप के आयोजकों ने 1962 से ऑफिशियल थीम सॉन्ग या एंथम, या दोनों जारी करने का फैसला किया. हालांकि फीफा 1990 तक ऑफिशियल सॉन्ग ये कह कर अपनाने से बचते रहे कि इन सॉन्ग में ग्लोबल अपील की कमी है. चिली में शुरू हुआ

आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप गानों का इतिहास 1962 में चिली में शुरू हुआ, जब चिली के एक बैंड, Los Ramblers का एक गाना, जिसका टाइटल ‘El Rock del Mundial’ था, वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना घोषित किया गया. हालांकि, यह गाना चिली की नेशनल टीम के लिए एक चीयर एंथम जैसा ज्यादा था और इसमें ग्लोबल अपील की कमी थी. अगले कुछ वर्ल्ड कप में, मेजबान देशों ने ऐसे गाने रिलीज किए जिनमें केवल लोकल अपील थीं. वर्ल्ड कप से प्रेरित गाने 1962 से ही रिलीज होते रहे हैं, लेकिन FIFA ने उन सभी को नहीं अपनाया है. लेकिन 1990 से FIFA ऑफिशियल सॉन्ग और एंथम को अपनाता चला आ रहा है.