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FIFA वर्ल्ड कप फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग, फ्री में देखें अर्जेंटीना-स्पेन के बीच खिताबी मुकाबला

अर्जेंटीना बनाम स्पेन खिताबी मुकाबले के लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी यहां पढ़ें...

अर्जेंटीना-स्पेन के बीच खिताबी मुकाबला
अर्जेंटीना-स्पेन के बीच खिताबी मुकाबला (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 4:24 PM IST

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FIFA World Cup Final Live Streaming: फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट यानी की फाइनल का मंच तैयार है. जिसमें 20 जुलाई (12:30 am IST) को लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियमका में स्पेन से भिड़ेगी.

दोनों टीमों ने मजबूती और आक्रामक खेल के दम पर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बनाई है. अर्जेंटीना ने फाइनल तक के सफर में 19 गोल किए हैं, जबकि स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया है और छह मैचों में कोई गोल नहीं होने दिया. अब दोनों टीमें एक यादगार फाइनल परफॉर्मेंस देकर फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब जीतने के लिए बेताब होंगी.

मेसी पर सबकी नजर
हजारों फैंस की नजरें अर्जेंटीना के 'मसीहा' और खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक, लियोनेल मेसी पर होंगी. मेसी उस जादू को दोहराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे जो उन्होंने चार साल पहले कतर में फ्रांस के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप 2022 जीतकर दिखाया था. कप्तान मेसी फिर से टीम की अगुवाई कर रहे हैं. उन्होंने 8 गोल किए हैं और 4 अहम असिस्ट दिए हैं, जिससे अर्जेंटीना बिना कोई मैच हारे फाइनल तक पहुंची है. 39 साल के मेसी शायद फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अपना आखिरी मैच खेल रहे होंगे. वह अपने करियर का सुखद अंत करना चाहेंगे.

यमाल करेंगे कमाल
दूसरी तरफ उनके रास्ते में 19 साल का युवा खिलाड़ी लैमिन यमाल खड़ा है. मेसी ने 2007 में यमाल के साथ एक तस्वीर खिंचवाई थी, जिसमें वह उसे गोद में लेकर नहला रहे थे. तब उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह लड़का उनके और एक और वर्ल्ड कप जीत के बीच एक बड़ी बाधा बनेगा. यमल के अलावा, स्पेन की मजबूत डिफेंस भी उनके रास्ते में खड़ी है. रोड्रि की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में विरोधियों को बहुत कम मौके दिए हैं. आंकड़े भी उनकी शानदार खेल का सबूत हैं. टीम ने अब तक सिर्फ एक गोल खाया है.

स्पेन ने आखिरी बार 2010 में वर्ल्ड कप जीता था. वे 16 साल के इंतजार को खत्म करना चाहेंगे और FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में दो ट्रॉफी जीतने वाली सातवीं टीम बनना चाहेंगे. वहीं अर्जेंटीना अपना चौथा खिताब जीतने की कोशिश करेगी.

FIFA वर्ल्ड कप फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कब है?
स्पेन और अर्जेंटीना के बीच FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के लिए इस वेन्यू को 'न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम' भी कहा जाता है.

भारत में अर्जेंटीना बनाम स्पेन का मैच कितने बजे शुरू होगा?
स्थानीय समय के अनुसार फाइनल मैच 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे शुरू होगा. जो भारतीय समय के अनुसार 20 जुलाई सुबह 12:30 बजे होगा.

भारत में फैंस फाइनल मैच लाइव कहां देख सकते हैं?
भारत में दर्शक स्पेन बनाम अर्जेंटीना फाइनल मैच को ZEE के स्पोर्ट्स चैनल United8 Sports SD और HD टेलीविजन चैनलों पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलवा इस खिताबी मुकाबले को DD स्पोर्ट्स पर भी प्रसारित किया जाेगा. जहां डिश टीवी वाले फ्री में देख सकते हैं. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

दोनों टीमों का स्क्वाड

स्पेन

गोलकीपर: उनाई साइमन, डेविड राया, जोन गार्सिया.

डिफेंडर: पेड्रो पोरो, मार्कोस लोरेंटे, आयमेरिक लापोर्टे, पाउ कुबारसी, मार्क पुबिल, एरिक गार्सिया, मार्क कुकुरेला, एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो.

मिडफील्डर: रोड्रिगो हर्नांडेज़, मार्टिन ज़ुबिमेंडी, पेड्री गोंजालेज, फैबियन रुइज, मिकेल मेरिनो, पाब्लो पाएज 'गावी', एलेक्स बाएना.

फॉरवर्ड: मिकेल ओयारजाबल, लैमिन यमाल, फेरान टोरेस, बोर्जा इग्लेसियस, दानी ओल्मो, विक्टर मुनोज, निको विलियम्स, येरेमी पिन.

अर्जेंटीना

गोलकीपर: एमिलियानो मार्टिनेज, जेरोनिमो रुली, जुआन मुसो

डिफेंडर: नहुएल मोलिना, गोंजालो मोंटिएल, क्रिस्टियन रोमेरो, लियोनार्डो बालेर्डी, निकोलस ओटामेंडी, लिसैंड्रो मार्टिनेज, निकोलस टैग्लियाफिको, फाकुंडो मदीना.

मिडफील्डर: लिएंड्रो परेडेस, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल, जियोवानी लो सेल्सो, एक्सेक्विएल पैलासियोस, एंजो फर्नांडीज, वेलेंटिन बारको.

फॉरवर्ड: लियोनेल मेसी, जूलियन अल्वारेज, लौटारो मार्टिनेज, थियागो अल्माडा, निकोलस पाज, निकोलस गोंजालेज, गिउलिआनो सिमोन, जोस मैनुअल लोपेज.

रेफरी

स्लावको विंसिच

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