फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन पर पैसों की हुई बारिश, जानें मेसी की टीम को कितने करोड़ मिले?
FIFA World Cup Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल 6,237 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड इनामी राशि की भी घोषणा की गई थी.
Published : July 20, 2026 at 8:08 AM IST
FIFA World Cup 2026 Prize Money: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ स्पेन ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया. 2010 में खिताब जीतने के बाद उन्होंने एक बार फिर यह कामयाबी हासिल की.
स्पेनिश टीम के लिए फेरान टोरेस हीरो साबित हुए. इस वर्ल्ड कप में उनका पहला गोल उनके करियर का सबसे अहम गोल बन गया. क्योंकि इसी गोल ने स्पेन को फुटबॉल की दुनिया में फिर से शीर्ष पर पहुंचा दिया. टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके लियोनेल मेसी को लगातार दूसरा खिताब जीतने से रोक दिया.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
स्पेन का शानदार प्रदर्शन
टूर्नामेंट के आठ मैचों में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया, जो किसी चैंपियन टीम द्वारा सबसे कम गोल खाने का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड है. इस खिताब और 2023 में स्पेन की महिला टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप को मिलाकर, यह यूरोपीय देश एक ही समय में पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है.
48 टीमों वाला टूर्नामेंट खत्म हुआ
यह अब तक के सबसे बड़े वर्ल्ड कप का 104वां और आखिरी मैच था. 48 टीमों वाला यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया. चूंकि इसमें किसी भी पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले ज्यादा मैच खेले गए, इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि इसमें बाकी सभी संस्करणों की तुलना में ज्यादा गोल हुए. टूर्नामेंट में कुल 327 गोल पड़े.
Spain 🤝 Mexico City #FIFAFanFestival #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PxkGAyW6tC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
रिकॉर्ड इनामी राशि
फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम स्पेन पर पैसों की बारिश हुई. फीफा चैंपियन टीम को 476.65 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी, जबकि रनर-अप टीम अर्जेंटीना को 314.49 करोड़ बतौर इनाम दिया. इसके अलावा तीसरा स्थान पर रहने वाली टीम इंग्लैंड को 276.35 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी गई. टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों को भी करोड़ों रुपये का इनाम दिया गया. नीचे इनामी राशि की पूरी लिस्ट दी गई है.
किस टीम को कितनी इनामी राशि मिलेगी?
- चैंपियन टीम: $50 मिलियन (476.65 करोड़)
- रनर-अप: $33 मिलियन (314.49 करोड़)
- तीसरा स्थान: $29 मिलियन (276.35 करोड़)
- चौथा स्थान: $27 मिलियन (257.25 करोड़)
- क्वार्टर-फाइनलिस्ट (5वें-8वें स्थान): हर टीम को $19 मिलियन
- राउंड ऑफ 16 (9वें-16वें स्थान): हर टीम को $15 मिलियन
- राउंड ऑफ 32 (17वें-32वें स्थान): हर टीम को $11 मिलियन
- ग्रुप स्टेज से बाहर (33वें-48वें स्थान): हर टीम को $9 मिलियन