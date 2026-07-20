ETV Bharat / sports

फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन पर पैसों की हुई बारिश, जानें मेसी की टीम को कितने करोड़ मिले?

FIFA World Cup Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल 6,237 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड इनामी राशि की भी घोषणा की गई थी.

फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन पर पैसों की हुई बारिश
फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन पर पैसों की हुई बारिश (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 8:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 Prize Money: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ स्पेन ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया. 2010 में खिताब जीतने के बाद उन्होंने एक बार फिर यह कामयाबी हासिल की.

​​स्पेनिश टीम के लिए फेरान टोरेस हीरो साबित हुए. इस वर्ल्ड कप में उनका पहला गोल उनके करियर का सबसे अहम गोल बन गया. क्योंकि इसी गोल ने स्पेन को फुटबॉल की दुनिया में फिर से शीर्ष पर पहुंचा दिया. टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके लियोनेल मेसी को लगातार दूसरा खिताब जीतने से रोक दिया.

स्पेन का शानदार प्रदर्शन
टूर्नामेंट के आठ मैचों में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया, जो किसी चैंपियन टीम द्वारा सबसे कम गोल खाने का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड है. इस खिताब और 2023 में स्पेन की महिला टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप को मिलाकर, यह यूरोपीय देश एक ही समय में पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है.

48 टीमों वाला टूर्नामेंट खत्म हुआ
यह अब तक के सबसे बड़े वर्ल्ड कप का 104वां और आखिरी मैच था. 48 टीमों वाला यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया. चूंकि इसमें किसी भी पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले ज्यादा मैच खेले गए, इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि इसमें बाकी सभी संस्करणों की तुलना में ज्यादा गोल हुए. टूर्नामेंट में कुल 327 गोल पड़े.

रिकॉर्ड इनामी राशि
फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम स्पेन पर पैसों की बारिश हुई. फीफा चैंपियन टीम को 476.65 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी, जबकि रनर-अप टीम अर्जेंटीना को 314.49 करोड़ बतौर इनाम दिया. इसके अलावा तीसरा स्थान पर रहने वाली टीम इंग्लैंड को 276.35 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी गई. टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों को भी करोड़ों रुपये का इनाम दिया गया. नीचे इनामी राशि की पूरी लिस्ट दी गई है.

किस टीम को कितनी इनामी राशि मिलेगी?

  • चैंपियन टीम: $50 मिलियन (476.65 करोड़)
  • रनर-अप: $33 मिलियन (314.49 करोड़)
  • तीसरा स्थान: $29 मिलियन (276.35 करोड़)
  • चौथा स्थान: $27 मिलियन (257.25 करोड़)
  • क्वार्टर-फाइनलिस्ट (5वें-8वें स्थान): हर टीम को $19 मिलियन
  • राउंड ऑफ 16 (9वें-16वें स्थान): हर टीम को $15 मिलियन
  • राउंड ऑफ 32 (17वें-32वें स्थान): हर टीम को $11 मिलियन
  • ग्रुप स्टेज से बाहर (33वें-48वें स्थान): हर टीम को $9 मिलियन

ये भी पढ़ें

स्पेन बना FIFA वर्ल्ड कप का चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में दी मात

FIFA वर्ल्ड कप: स्पेन दूसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन, जानें किस टीम के पास है सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन का खिताब

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026 PRIZE MONEY
FIFA WORLD CUP 2026
SPAIN PRIZE MONEY
FIFA WORLD CUP CHAMPION PRIZE MONEY
FIFA WORLD CUP PRIZE MONEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.