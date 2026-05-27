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भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच दिखाने पर आया बड़ा अपडेट, जल्द होगा बड़ा ऐलान

‍Zee ने अपने बयान में कहा, 'प्रतिस्पर्धी खेल सामग्री की पेशकश के उद्देश्य से, कंपनी FIFA World Cup 2026 के मैचों का भारत में प्रसारण और स्ट्रीमिंग करने के लिए FIFA से भी बातचीत कर रही है.'

यह कदम भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब FIFA और Reliance-Disney के बीच बातचीत ठप हो गई. जिससे फैंस को काफी ज्यादा निराशा हुई. लेकिन अब Zee ने फीफा से बातचीत का ऐलान करके फैंस की उम्मीदों के जगा दिया है.

FIFA Broadcasting Rights In India: फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब कुछ हफ्ते ही बचे हैं. लेकिन भारत में ये मैच किस चैनल पर उपलब्ध होंगे, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है. इस बीच भारत के फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खबर ये आई कि Zee Entertainment ने घोषणा की है कि वे वर्ल्ड कप के प्रसारण अधिकारों को लेकर FIFA से बातचीत कर रहे हैं. कंपनी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की.

बता दें कि Zee ने अपने नए खेल चैनलों 'Unite 8 Sports' के लॉन्च के दौरान FIFA के साथ अपनी चर्चा के बारे में खुलासा किया. कंपनी ने कहा कि ये चैनल खेलों में उनकी कवरेज को मजबूत करेंगे और भारतीय दर्शकों के बीच उनकी पहुंच का भी विस्तार करेंगे.

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Zee की बोलियों की संख्या, मुकेश अंबानी की रिलायंस के नेतृत्व वाले Reliance-Disney द्वारा कथित तौर पर दिए गए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव से अधिक है. बता दें कि इससे पहले फीफा ने Reliance-Disney के 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

शुरू में कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि FIFA को भारत में वर्ल्ड कप के मीडिया राइट्स के पैकेज के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलने की उम्मीद थी, जिसमें 2026 और 2030 के फीफा संस्करण भी शामिल थे. हालांकि, वैश्विक फुटबॉल संस्था ने बाद में इस सौदे के लिए अपनी मांग घटाकर 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी.

अगर Zee को इस इवेंट के राइट्स मिल जाते हैं, तो देश में इसके ब्रॉडकास्ट को लेकर जो अनिश्चितता है, वह खत्म हो जाएगी और भारतीय फुटबॉल फैंस को मैच देखने को मिलेंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अगले महीने 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में शुरू होने वाला है. जिसमें पहली बार कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 104 मैच खेले जाएंगे. 2022 का वर्ल्ड कप, जिसे अर्जेंटीना ने जीता था, भारत में जियो पर स्ट्रीम किया गया था और स्पोर्ट 18 पर ब्रॉडकास्ट हुआ था.