फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आखिरी बार नजर आएंगे ये 6 दिग्गज खिलाड़ी

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार खत्म, आज (11 जून) से दुनिया भर के प्रशंसक फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट के यादगार पलों को अपनी आंखों और कैमरों में कैद करेंगे. वहीं दूसरी ओर इस टूर्नामेंट के साथ एक युग के अंत होने की भी उम्मीद है. क्योंकि इस खेल के कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए, यह वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है.
उन खिलाड़ियों के करियर ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और फुटबॉल की एक पूरी पीढ़ी को नई पहचान दी. कुछ खिलाड़ी पहले ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो कुछ अभी भी इसका सपना देख रहे हैं. इसके बावजूद ये सभी खिलाड़ी मैदान पर यह जानते हुए उतरेंगे कि इस खेल के सबसे बड़े मंच पर ये उनकी आखिरी उपस्थिति हो सकती है.
आइए उन 6 दिग्गज खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं, जिनका ये आखिरी FIFA वर्ल्ड कप हो सकता है.
1. लुका मोड्रिक (क्रोएशिया)
लुका मोड्रिक (क्रोएशिया) (IANS)
लुका मोड्रिक फुटबॉल की महाशक्ति के रूप में क्रोएशिया के उदय के प्रतीक रहे हैं. 2018 के फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाने से लेकर 2022 में एक बार फिर पोडियम तक ले जाने तक, इस मिडफील्ड के जादूगर ने हमेशा बड़े मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है. लेकिन वो अब 40 साल के हो चुके मोड्रिक क्रोएशिया के लीडर और क्रिएटिव फोर्स बने हुए हैं. 2026 में शानदार प्रदर्शन इस खेल के अब तक के सबसे बेहतरीन मिडफील्डरों में से एक के लिए एक यादगार विदाई होगी.
2- नेमार (ब्राजील)
नेमार (ब्राजील) (IANS)
ब्राजील के फारवर्ड नेमार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि FIFA वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा. 34 साल के खिलाड़ी ने यह बात FIFA के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में कही. नेमार ने 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल के साथ ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है. उन्होंने अक्टूबर 2023 में घुटने की चोट के बाद से ब्राजील के लिए नहीं खेला है. हालांकि, उन्हें टीम में शामिल किया गया है और वह ब्राजील के लिए हालात बदलने की कोशिश करेंगे, जो 24 सालों से अपने छठे FIFA वर्ल्ड कप खिताब की तलाश में है.
3- लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) (IANS)
2022 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताकर फुटबॉल के अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के बाद, लियोनेल मेसी टूर्नामेंट में अपनी आखिरी उपस्थिति के लिए वापसी कर रहे हैं. 38 साल के मेसी आठ बार बैलन डी'ओर जीत चुके हैं. उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना मौजूदा चैंपियन है. अब उनके पास एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का मौका है. वो इस बार भी चैंपियन बनते हैं तो अर्जेंटीना 1962 में ब्राजील के बाद वर्ल्ड कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाला पहला देश बन जाएगा.
4. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल) (IANS)
बहुत कम एथलीटों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह लंबे समय तक खेल में बने रहने की मिसाल कायम की है. पुर्तगाल के इस सुपरस्टार का अंतरराष्ट्रीय करियर दो दशकों से भी अधिक समय का रहा है और वह अपने देश के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं. वर्ल्ड कप ही एकमात्र ऐसी बड़ी ट्रॉफी है जो रोनाल्डो के कलेक्शन में नहीं है, इसलिए 2026 फुटबॉल की इस सबसे बड़ी चुनौती को पूरा करने का आखिरी मौका है. 41 साल की उम्र में, वह यह जानते हुए टूर्नामेंट में उतरेंगे कि वर्ल्ड कप के मंच पर हर मैच उनका आखिरी मैच हो सकता है.
5. मोहम्मद सालाह (मिस्र)
मोहम्मद सालाह (मिस्र) (IANS)
लिवरपूल के दिग्गज और अफ्रीकी फुटबॉल के किंग, मोहम्मद सालाह, 2026 वर्ल्ड कप के समय 34 साल के हो जाएंगे. सालाह, जो मिस्र को वर्ल्ड फुटबॉल में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अकेले दम पर संघर्ष कर रहे हैं, अपने देश को एक और वर्ल्ड कप में ले जाने के बाद अपने करियर के अगले चरण में आगे बढ़ सकते हैं.
6. मैनुअल नॉयर (जर्मनी)
मैनुअल नॉयर (जर्मनी) (IANS)
मैनुअल नॉयर जर्मनी के दिग्गज गोलकीपर हैं, जिन्होंने फुटबॉल में 'स्वीपर-कीपर' स्टाइल को एक नई पहचान दी. बायर्न म्यूनिख के इस स्टार खिलाड़ी ने जर्मनी की 2014 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी और 2026 में वे 40 साल के हो जाएंगे. यह वर्ल्ड कप नॉयर के करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि वे लगातार चोटों से जूझ रहे हैं.