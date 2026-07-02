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फीफा वर्ल्ड कप में जीत का जश्न मातम में बदला, मेक्सिको में तीन फुटबॉल फैंस की मौत

ये घटना तब हुई जब लाखों फैंस FIFA वर्ल्ड कप 2026 में मेजबान मैक्सिको की राउंड ऑफ 32 मैच में जीत का जश्न मनाने के लिए राजधानी के डाउनटाउन इलाके के पास जमा हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि देश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार (1 जुलाई) को इस घटना की पुष्टि की कि शहर के मशहूर 'एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस' स्मारक के पास सड़कों पर दो महिलाएं और एक पुरुष बेहोश पाए गए.

मेक्सिको सिटी: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको के राउंड ऑफ 16 में पहुंचने की खुशी उस समय मातम में बदल गई, जब मेक्सिको की राजधानी में लाखों लोगों के बीच जश्न मनाते समय दम घुटने से तीन फैंस की मौत हो गई.

रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको सिटी के स्वास्थ्य सचिवालय ने एक्स पर कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी उम्र 48, 44 और 19 साल थी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने मौतों के हालात के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी.

मेक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने सोशल मीडिया पर कहा कि तीन लोगों के बेहोश होने की खबर मिलने के बाद इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. ब्रुगाडा ने लोगों से जिम्मेदारी, सावधानी और संवेदनशीलता के साथ जश्न मनाने की अपील भी की. रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ब्रुगाडा ने कहा कि सड़कों पर लगभग 10 लाख लोग जश्न मना रहे थे.

मेक्सिको 40 साल बाद राउंड ऑफ 16 में पहुंचा

बता दें कि मेजबान मेक्सिको ने वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हराया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश में जश्न का माहौल बन गया. टीम की तरफ से जूलियन क्विनोन्स और राउल जिमेनेज के गोल किए.इस जीत के साथ मेक्सिको 1986 के बाद पहली बार राउंड ऑफ 16 में पहुंचा है. उन्हें नॉकआउट में पहली जीत दर्ज करने के लिए 40 साल तक इंतजार करना पड़ा. मेक्सिको अब तक टूर्नामेंट में अजेय रहा है और अगले दौर में उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा.