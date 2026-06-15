ETV Bharat / sports

FIFA World Cup: स्वीडन ने ट्यूनीशिया को 5-1 से हराया, जापान बनाम नीदरलैंड्स मैच 2-2 से रहा ड्रॉ

स्वीडन ने ट्यूनीशिया को 5-1 से हराया ( AP )

FIFA World Cup 2026: भारतीय समय के अनुसार सोमवार (15 जून) को वर्ल्ड कप के कुल चार मैच खेले जाएंगे, जिसमें से तीन मैच के नतीजे आ चुके हैं. स्वीडन ने ट्यूनीशिया पर शानदार जीत दर्ज की, वहीं ​​आइवरी कोस्ट ने एक रोमांचक मुकाबले में इक्वाडोर को हराया, जबकि जापान और नीदरलैंड के बीच तीसरा मैच 2-2 से ड्रॉ रहा. स्वीडन ने ट्यूनीशिया को 5-1 से हराया

ग्रुप F मैच में स्वीडन ने ट्यूनीशिया पर 5-1 से बड़ी जीत दर्ज की है. स्वीडन की तरफ से विक्टर ग्योकेरेस, अलेक्जेंडर इसाक, यासीन अयारी और मटियास स्वानबर्ग ने गोल किए, जबकि ट्यूनीशिया की तरफ से एकमात्र गोल उमर रेकिक ने हैनिबल मेबरी के शानदार पास पर हेडर से अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया. जापान-नीदरलैंड्स का मैच रहा ड्रॉ

वहीं दूसरे मैच में जापान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए मैच को 2-2 से ड्रॉ करा दिया. जापान मैच में 1 गोल से पिछड़ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो मैच हार जाएंगे लेकिन 88वें मिनट में वो एक गोल करने में सफल हो गए जिससे वो नीदरलैंड्स के खिलाफ दो बार पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच 2-2 से ड्रॉ करा दिया. नीदरलैंड्स की तरफ से क्रिसेंसियो समरविले और वैन डाइक ने गोल किए जबकि जापान की तरफ से नाकामुरा और कामाडा ने गोल किए. खास बात यह है कि यह पहला मौका था जब नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप मैच के लिए अपनी शुरुआती XI में किसी भी घरेलू खिलाड़ी को शामिल नहीं किया था.