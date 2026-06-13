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फीफा वर्ल्ड कप का सुपर संडे, एक दिन में खेले जाएंगे 5 मैच, जानें कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले?

FIFA World Cup Today Match: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय समय के अनुसार 14 जून रविवार को पांच मैच खेले जाएंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026
फीफा वर्ल्ड कप 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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FIFA World Cup 2026 Today Matchs: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का धमाकेदार आगाज हो चुका है. मेजबान देश मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका ने जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. जबकि साउथ अफ्रीका, चेक रिपब्लिक और पराग्वे को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं कनाडा और बोस्निया के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फैंस का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है. टूर्नामेंट का पहल संडे फुटबॉल फैंस के लिए सुपर संडे होने वाला है. क्योंकि 14 जून (रविवार) को कुल 5 मैच खेले जाएंगे. ये मैच भारतीय समय के अनुसार 13 जून की आधा रात से ही शुरू हो जाएंगे. यहां नीचे भारतीय समय के अनुसार रविवार को होने वाले मैच के बारे में पूर जानकारी दी गई है.

रविवार, 14 जून को होने वाले मैच

पहला मैच: कतर vs स्विट्जरलैंड, 12:30 AM
ग्रुप बी का ये मैच भारतीय समय के अनुसार 13 जून की आधी रात यानी 14 जून को रात 12:30 बजे शुरू होगा. ये मैच कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की खास बात ये हैं इस मैच में कतर की तरफ एक भारतीय मूल का खिलाड़ी तहसीन जमशेद भी मैदान में उतर सकता है.

दूसरा मैच: ब्राजील बनाम मोरक्को, 3:30 AM
रविवार को ही दूसरा मैच ग्रुप सी की टीम ब्राजील और मोरक्को के बीच खेला जाएगा. ये मैच सुबह तड़के 3:30 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भी बहुत खास है, क्योंकि ब्राजील टीम के भारतीय फैंस काफी ज्यादा हैं. लेकिन उन फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी नेमार चोटिल होने की वजह से इस मैच में नहीं खेल पाएंगे.

तीसरा मैच: हैती बनाम स्कॉटलैंड, 6:30 AM
भारतीय समय के अनुसार 14 जून को तीसरा मैच ग्रुप सी की टीम हैती और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा. ये मैच सुबह 6:30 अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा.

चौथा मैच: ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की, 9:30 AM
इस दिन का चौथा मैच ग्रुप डी की टीम ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच खेला जाएगा. ये मैच सुबह 9:30 बजे कनाडा के बीसी प्लेस वैंकूवर स्टेडियम में खेला जाएगा.

पांचवां मैच: जर्मनी बनाम कुराकाओ, 10:30 PM
दिन का आखिरी और पांचवां मैच ग्रुप ई की टीम जर्मनी और कुराकाओ के बीच खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार 14 जून की रात 10:30 बजे मैक्सिको के ह्यूस्टन में खेला जाएगा.

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