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FIFA वर्ल्ड कप 2026: स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को हराया, सेमीफाइनल में फ्रांस से होगा महामुकाबल

स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को हराया ( AP )

लॉस एंजिल्स: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया. इसके साथ स्पेन 2010 के बाद पहली बार FIFA वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई. जहां अब उनका मुकाबला 15 जुलाई को फ्रांस से होगा. स्पेन ने 30वें मिनट में पहला गोल किया, लेकिन ये बेल्जियम ने 41वें मिनट में बराबरी का गोल करके मैच रोमांच ला दिया. इसके साथ ही FIFA वर्ल्ड कप में स्पेन के लगातार छह क्लीन शीट का सिलसिला खत्म हो गया. स्पेन ने इस साल के टूर्नामेंट के अपने शुरुआती पांच मैचों में कोई गोल नहीं खाया था, और गोलकीपर उनाई सिमोन ने कतर वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 650 मिनट तक कोई गोल नहीं होने दिया था, जो एक रिकॉर्ड है. यह सिलसिला तब अचानक टूट गया जब डे केटेलेरे ने कुबारसी को पीछे छोड़ते हुए टिमोथी कास्टाग्ने के क्रॉस पर हेडर से गोल करके बेल्जियम के लिए बराबरी का गोल किया. स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया (AP)