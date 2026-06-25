FIFA World Cup: साउथ अफ्रीका ने पहली बार नॉकआउट में बनाई जगह, साउथ कोरिया को 1-0 से हराया
FIFA World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका इससे पहले तीन बार FIFA वर्ल्ड कप में शामिल हुआ है
Published : June 25, 2026 at 1:14 PM IST
South Africa In FIFA World Cup: साउथ अफ्रीका ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर इतिहास रच दिया है. ये अफ्रीकी टीम इससे पहले तीन FIFA वर्ल्ड कप-1998, 2002 और 2010 में में शामिल हुई, लेकिन कभी नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंच सकी थी.
बुधवार (25 जून) को खेले गए ग्रुप A के रोमांचक मुकाबले में उन्होंने दूसरे हाफ में थापेलो मासेको के गोल की मदद से साउथ कोरिया 1-0 से हराया. जिसके साथ वो अपने ग्रुप में तीन में एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ कुल 4 अंक लेकर दूसरे नंबर पर रहे. वहीं कोरिया की आगे बढ़ने की उम्मीदें अभी भी अधर में हैं. उन्हें अब यह देखना होगा कि क्या वे आठ सबसे अच्छी तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं या नहीं.
History for South Africa! 🇿🇦— FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026
They’ve qualified for the knockout stage of the @FIFAWorldCup for the first time ever 👏 pic.twitter.com/4ixYpesdLu
मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन पहले हाफ में किसी टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली. लेकिन दूसरे हाफ में साउथ अफ्रीका ने और भी तगड़ा खेल दिखाया, जिसका उन्हें फल भी मिला जब थापेलो मासेको ने दूसरे हाफ के 63वें मिनट में गोल करके अपनी टीम की जीत पक्की कर दी. इसके साथ मासेको 22 साल और 225 दिन की उम्र में FIFA वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए गोल करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.
Chosen by the fans: Thapelo Maseko, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/A2bAqcRZb1
'यह अविश्वसनीय है'
प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मासेको ने कहा, 'यह अविश्वसनीय है, यह किसी सपने जैसा लगता है. फैंस का शुक्रिया, उन्होंने अपना सब कुछ दिया. यह उन सभी के लिए है जिन्होंने हमारा समर्थन किया और उनके लिए भी जिन्होंने नहीं किया. बहुत से लोग थे जिन्हें हम पर भरोसा नहीं था. हमने कुछ मुश्किल दौर देखे, लेकिन इस टीम ने दिखाया कि वे काबिल और मजबूत हैं.'
राउंड ऑफ 32 में साउथ अफ्रीका का मैच
साउथ अफ्रीका का अब अगला मैच टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण यानी की राउंड ऑफ 32 में होगा, जहां उनका मुकाबला ग्रुप A में रनर-अप रहने के नाते ग्रुप B की रनर-अप टीम कनाडा से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार 29 जून को रात 12:30 बजे लॉस एंजिल्स में खेला जाएगा.
South Africa advance to the knockout stage for the first time! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026