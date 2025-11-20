ETV Bharat / sports

FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे छोटे देश, जानें उनकी आबादी और क्वालीफाईंग ईयर

FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे छोटे देश ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: फीफा वर्ल्ड कप अगले साल कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होने वाला है. इस बार फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा टीम (48) भाग लेंगी, जो कि 1998 से 2022 के बीच 32 टीमों की भागीदारी से 16 टीमें ज्यादा है. अब तक कुल 42 टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. 18 नवंबर 2025 को इस टूर्नामेंट में 1.50 लाख आबादी वाले देश 'कुराकाओ' ने क्वालीफाई करके इतिहास रच दिया है. ऐसा करने वाला कुराकाओ सबसे से छोटा देश बन गया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड आइसलैंड के नाम था, जब उसने 2018 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था, उस समय उसकी आबादी सिर्फ 3 लाख 50 हजार थी. कुराकाओ की इस उपलब्धि ने आबादी के लिहाज से दुनिया के दो सबसे बड़े देश भारत और चीन के लोगों को हैरान कर दिया है. अब हर कोई कुराकाओ के बारे में जानना चाहता है. इसलिए लिए हम इस कॉपी में इस देश के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप के सवालों का जवाब मिल जाएगा. कुराकाओ का क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन (AP PHOTO) कुराकाओ के बारे में

कुराकाओ कैरेबियन सागर में एक आइलैंड है, जो वेनेजुएला से 37 मील उत्तर में है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जनवरी 2024 तक वहां की आबादी 1 लाख 56 हजार 115 है और उसकी जमीन सिर्फ 444 स्क्वायर किलोमीटर है. दस साल के अंदर किया कमाल

कुराकाओ का फुटबॉल के मैदान में सुधार हैरान करने वाला है. दस साल पहले ये देश फुटबॉल की दुनिया में 150वें नंबर पर था और आज वे 82वें नंबर पर हैं, अब वो फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज के लिए भी क्वालीफाई कर चुके हैं. कुराकाओ का क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन

कुराकाओ का क्वालीफाइंग अभियान काफी शानदार रहा, वो एक भी मैच नहीं हारे. जिसमें बरमूडा के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत भी शामिल है. कुराकाओ सभी छह मैच जीतकर ग्रुप बी में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा.