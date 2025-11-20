ETV Bharat / sports

FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे छोटे देश, जानें उनकी आबादी और क्वालीफाईंग ईयर

Smallest country in FIFA World Cup: कुराकाओ फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया.

FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे छोटे देश
FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे छोटे देश (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 2:46 PM IST

हैदराबाद: फीफा वर्ल्ड कप अगले साल कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होने वाला है. इस बार फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा टीम (48) भाग लेंगी, जो कि 1998 से 2022 के बीच 32 टीमों की भागीदारी से 16 टीमें ज्यादा है.

अब तक कुल 42 टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. 18 नवंबर 2025 को इस टूर्नामेंट में 1.50 लाख आबादी वाले देश 'कुराकाओ' ने क्वालीफाई करके इतिहास रच दिया है. ऐसा करने वाला कुराकाओ सबसे से छोटा देश बन गया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड आइसलैंड के नाम था, जब उसने 2018 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था, उस समय उसकी आबादी सिर्फ 3 लाख 50 हजार थी.

कुराकाओ की इस उपलब्धि ने आबादी के लिहाज से दुनिया के दो सबसे बड़े देश भारत और चीन के लोगों को हैरान कर दिया है. अब हर कोई कुराकाओ के बारे में जानना चाहता है. इसलिए लिए हम इस कॉपी में इस देश के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप के सवालों का जवाब मिल जाएगा.

कुराकाओ का क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन
कुराकाओ का क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन (AP PHOTO)

कुराकाओ के बारे में
कुराकाओ कैरेबियन सागर में एक आइलैंड है, जो वेनेजुएला से 37 मील उत्तर में है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जनवरी 2024 तक वहां की आबादी 1 लाख 56 हजार 115 है और उसकी जमीन सिर्फ 444 स्क्वायर किलोमीटर है.

दस साल के अंदर किया कमाल
कुराकाओ का फुटबॉल के मैदान में सुधार हैरान करने वाला है. दस साल पहले ये देश फुटबॉल की दुनिया में 150वें नंबर पर था और आज वे 82वें नंबर पर हैं, अब वो फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज के लिए भी क्वालीफाई कर चुके हैं.

कुराकाओ का क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन
कुराकाओ का क्वालीफाइंग अभियान काफी शानदार रहा, वो एक भी मैच नहीं हारे. जिसमें बरमूडा के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत भी शामिल है. कुराकाओ सभी छह मैच जीतकर ग्रुप बी में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा.

वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने वाले सबसे छोटे देश

कुराकाओ: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, जनवरी 2024 तक कुराकाओ की आबादी 1 लाख 56 हजार 115 है और उसकी जमीन सिर्फ 444 स्क्वायर किलोमीटर है.

आइसलैंड: 2018 वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने वाला आइसलैंड सबसे छोटा देश था. उस समय उसकी आबादी 3 लाख 50 हजार थी.

केप वर्डे: वेस्ट अफ्रीका के तट पर आबाद यह देश लगभग 5 लाख 25 हजार की आबादी वाला है और दुनिया में फुटबॉल की रैंकिंग में 70वें नंबर पर है. इस देश ने 10 मैचों में 23 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप में पहले नंबर पर रहकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 लिए क्वालीफाई किया है.

पैराग्वे: ये एक साउथ अमेरिकन देश है. जिसकी आबादी 1930 के पहले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते समय दस लाख से थोड़ी कम थी. अब ये देश 2026 FIFA वर्ल्ड कप में भी भाग लेगा. ये उसकी वर्ल्ड कप में नौवीं भागीदारी होगी.

त्रिनिदाद और टोबैगो: कैरेबियाई देश ने 2006 में जर्मनी में अपना एकलौता वर्ल्ड कप खेला था, उस समय 1.3 मिलियन की आबादी के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला सबसे छोटा देश था. यह अपने ग्रुप में आखिरी स्थान पर रहने के बाद ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया और तब से वर्ल्ड कप में वापस नहीं आया.

नॉर्दर्न आयरलैंड: इस देश की अनुमानित आबादी 1.4 मिलियन है, 1958 के वर्ल्ड कप में पहुंचा, जहां उसने ग्रुप स्टेज में चेकोस्लोवाकिया को हराया, अर्जेंटीना से हारा, जर्मनी के साथ ड्रॉ खेला और फिर नॉकआउट राउंड में फ्रांस से हारकर बाहर हो गया. इस टीम ने 1982 और 1986 में भी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई किया.

2026 वर्ल्ड कप के लिए अब तक 42 टीमें क्वालीफाई कर चुकी
कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, केप वर्डे, मिस्र, घाना, आइवरी कोस्ट, मोरक्को, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, कुराकाओ, हैती, पनामा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्कॉटलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, उरुग्वे

