FIFA वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल: फ्रांस vs स्पेन, इंग्लैंड vs अर्जेंटीना
FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार टॉप रैंकिंग की ही टीमें अंतिम चार (सेमीफाइनल) में पहुंची हैं.
Published : July 14, 2026 at 3:07 PM IST
FIFA World Cup 2026 Semifinals: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में अब फुटबॉल की चार दिग्गज टीमें ही बची हैं. जिसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, पिछले साल की रनर-अप टीम फ्रांस, 1966 की चैंपियन इंग्लैंड और 2010 की वर्ल्ड चैंपियन स्पेन का नाम शामिल है.
टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब टॉप रैंकिंग की चार टीमें अंतिम चार (सेमीफाइनल) में पहुंची है. फीफा रैंकिंग के अनुसार इस समय फ्रांस वर्ल्ड की नंबर 1, अर्जेंटीना नंबर 2, स्पेन नंबर 3 और इंग्लैंड नंबर 4 की टीम है. अब ये चारों टीमें खिताबी मुकाबले से बस एक मैच दूर हैं. इसलिए इन चारों टीमों के बीच शानदार मुकाबले की उम्मीद है.
All four @FIFAWorldCup 2026 semi-finalists have previously won the tournament 🏆 pic.twitter.com/KmknHZRPcR— FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026
क्वार्टर फाइनल का नतीजा
अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से मात दी
इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया
फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया
स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से मात दी
चारों टीमें चैंपियन
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये चारों टीमें अभी तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं. इसके अलावा ये टीमें कम से कम एक बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठा चुकी है. चारों टीमों में से अर्जेंटीना ने सबसे ज्यादा बार (1978, 1986, 2022) ट्रॉफी उठाई है. उसके बाद फ्रांस ने 1998 और 2018 में वर्ल्ड कप चैंपियन बनी. जबकि स्पेन को 2010 और इंग्लैंड को 1966 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का मौका मिला.
Semi-final match-ups 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2WWvIw4E06— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
सेमीफाइनल का शेड्यूल (भारतीय समय के अनुसार)
पहला सेमीफाइनल: फ्रांस बनाम स्पेन
तारीख: बुधवार, 15 जुलाई 2026, 12:30 am
स्थान: डलास स्टेडियम, अर्लिंग्टन, टेक्सास
दूसरा सेमीफाइनल : इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना
तारीख: गुरुवार, 16 जुलाई 2026, 12:30 am
स्थान: अटलांटा स्टेडियम, अटलांटा, जॉर्जिया
फ्रांस बनाम स्पेन (सेमीफाइनल)
टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में यूरोप की दो दिग्गज टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है. फ्रांस ने अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं लेकिन अब उसका सामना उस स्पेन से है जिसने उसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में पिछले दो मैच में हराया था. यही वजह है कि स्पेन के युवा स्ट्राइकर लामिन यामल ने कहा कि फ्रांस की टीम को उनकी टीम से डरना चाहिए. लेकिन गोल्डन बूट की रेस सबसे आगे चल रहे फ्रांस के कप्तान एमबाप्पे का मानना है कि उनकी टीम स्पेन से भिड़ने के लिए तैयार है.
France's route to the Semi-final 🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3c7PbsiCjj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
फ्रांस ने ग्रुप चरण में सेनेगल, इराक और नॉर्वे के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। उसने राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को भी उतनी ही आसानी से हराया। इसके बाद उसने राउंड ऑफ 16 में पराग्वे को हराकर अपने खेल का एक अलग ही रूप दिखाया। उसने क्वार्टर फाइनल में मोरक्को पर जीत हासिल करने के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन किया.
जहां तक स्पेन की बात है तो उसे पहले मैच में ही केप वर्डे के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेलना पड़ा था. इसके बाद उसने हालांकि लय हासिल की तथा सऊदी अरब और उरुग्वे को हराकर अपने ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया. स्पेन ने राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को आसानी से हरा दिया. राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल को और क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को मात दी.
आठवीं बार सेमीफाइनल में पहुंचकर दो बार के विश्व चैंपियन फ्रांस के पास पश्चिम जर्मनी (1982, 1986, 1990) के बाद लगातार तीन विश्व कप फाइनल खेलने वाला दूसरा यूरोपीय देश बनने का मौका है. वहीं स्पेन तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है. वह 2010 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्व कप में चैंपियन बना था.
Spain's route to the Semi-final 🇪🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/os0ksOZMOG— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
हेड टू हेड
विश्व कप में इन दोनों टीम के बीच एकमात्र मुकाबला जर्मनी में 2006 में खेले गए टूर्नामेंट के अंतिम 16 में हुआ था जिसमें फ्रांस ने 3-1 से जीत हासिल की थी. हालांकि इंटरनेशनल फुटबॉल में स्पेन और फ्रांस के बीच 38 मैच खेले गए हैं. जिसमें स्पेन का पलड़ा भारी है, उसने 18 मैच जीते हैं, फ्रांस ने 13 जीत हासिल की हैं और 7 मैच ड्रॉ रहे हैं.
इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना (सेमीफाइनल)
टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे. मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, और जॉर्डन को मात दी, जबकि राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे और राउंड ऑफ 16 में मिस्र को हराया. क्वार्टर फाइनल में उन्होंने स्विट्जरलैंड को मात दी.
Argentina's route to the Semi-final 🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DQnm8qNwHV— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
वहीं इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में क्रोएशिया, घाना और पनामा के खिलाफ जीत दर्ज की. जबकि राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में क्रमश: डीआर कांगो और मैक्सिको को मात दी. क्वार्टर फाइनल में उन्होंने नॉर्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की.
इसके साथ इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप की पुरानी राइवलरी फिर से देखने को मिलेगी. टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमें पांच बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें इंग्लैंड ने तीन और अर्जेंटीना ने दो बार जीत हासिल की है.
दोनों टीमें पहली बार 1962 के वर्ल्ड कप में मिले थे, जब इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में 3-1 से जीत हासिल की थी. इंग्लैंड और अर्जेंटीना आखिरी बार 2005 में जिनेवा में एक फ्रेंडली मैच में आमने-सामने हुए थे, हालांकि इन टीमों के बीच होने वाले मैचों के लिए फ्रेंडली शब्द शायद ही कभी सही रहा हो. ओवेन के दो देर से किए गए गोल की बदौलत इंग्लैंड 3-2 से जीता.
England's route to the Semi-final 🏴#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gUKp49r76x— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 13, 2026
हेड टू हेड
इंटरनेशनल फुटबॉल में, इन दोनों देशों के बीच 14 मैचों का कड़ा मुकाबला रहा है, जिसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 6 मैच जीते हैं जबकि अर्जेंटीना ने 2 जीते हैं. 5 मैच ड्रॉ रहे हैं.
अर्जेंटीना के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं
आठ गोल के साथ गोल्डन बूट के दावेदार मेसी, इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने हैं. राउंड ऑफ 16 तक, 39 साल के इस खिलाड़ी ने हर मैच में गोल किया और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल का अपना रिकॉर्ड बढ़ाकर 21 कर लिया. उनके अलावा, लुटारो मार्टिनेज, लिसैंड्रो मार्टिनेज, एन्जो फर्नांडीज और अल्वारेज भी अहम खिलाड़ी हैं.
इंग्लैंड के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं
स्ट्राइकर हैरी केन और अटैकिंग मिडफील्डर जोड बेलिंगहम ने अब तक इंग्लैंड की सफलता में बराबर का योगदान दिया है, दोनों ने छह-छह गोल किए हैं. जहां केन ने अपने ज्यादातर गोल ग्रुप मैचों के दौरान किए, वहीं बेलिंगहम नॉकआउट दौर में आगे आए. एंथनी गॉर्डन और बुकायो साका, जिन्होंने तीन-तीन असिस्ट किए हैं, भी इंग्लैंड के अटैक का अहम हिस्सा हैं, जबकि इलियट एंडरसन और मार्क गुएही का भी खेल असरदार रहा है.
मेसी इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे
लियोनेल मेसी ने अपने देश के लिए 200 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं और FIFA वर्ल्ड कप और कोपा अमेरिका में दुनिया की कई बड़ी टीमों का सामना किया है, लेकिन अर्जेंटीना के कप्तान ने कभी भी इंग्लैंड के खिलाफ मैच नहीं खेला है.
वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना हेड टू हेड
|वर्ष
|स्टेज
|नतीजा
|1962
|ग्रुप स्टेज
|इंग्लैंड की 3-1 से जीत
|1966
|क्वार्टर-फाइनल
|इंग्लैंड की 1-0 से जीत
|1986
|क्वार्टर-फाइनल
|अर्जेंटीना की 2-1 से जीत
|1998
|राउंड ऑफ 16
|अर्जेंटीना की पेनल्टी में जीत
|2002
|ग्रुप स्टेज
|इंग्लैंड की 1-0 सी जीत
अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच कुल पांच वर्ल्ड कप मैच हुए हैं. जिसमें इंग्लैंड की अर्जेंटीना के खिलाफ 3 जीत से आगे है, जबकि अर्जेंटीना ने 2 नॉक आउट मैच जीते हैं और इंग्लैंड ने 1 जीता है.
सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
भारतीय दर्शक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच मुफ्त में देख सकते हैं. क्योंकि फुटबॉल के सबसे बड़े सेमीफाइनल को DD स्पोर्ट्स चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग 'ZEE5' के ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.