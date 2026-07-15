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FIFA वर्ल्ड कप: 16 साल बाद स्पेन पहुंचा फाइनल में, सेमीफाइनल में फ्रांस को दी मात

सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया ( AP )

FIFA World Cup 2026 Semifinal: बुधवार, 15 जून को डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात दे दी. इस शानदार जीत के साथ फ्रांस 2010 के बाद दूसरी बार फाइनल में प्रवेश कर गया. सेमीफाइनल मैच में स्पेन के दो हीरो मिकेल ओयारजाबल और पेड्रो पोरो रहे. ओयारजाबल ने 22 मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई. उसके बाद पेड्रो पोरो ने 58वें मिनट में दूसरा गोल करके टीम की लीड दो गुनी कर दी. फाइनल विसल बजते ही स्पेनिश खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई और फ्रांसीसी टीम के लिए यह निराशाजनक पल था. ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस की आठ बार की मौजूदगी में चौथी हार थी. इसके अलावा, यूरो 2024 (2-1) और नेशंस लीग 2025 (5-4) के बाद किसी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों यह उनकी लगातार तीसरी हार थी.