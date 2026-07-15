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FIFA वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज, 24 साल बाद इंग्लैंड-अर्जेंटीना छठी बार होंगे आमने सामने, जानें किसका पलड़ा भारी?

Argentina vs England: फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड अर्जेंटीना के खिलाफ 3-2 से आगे है.

FIFA वर्ल्ड कप में इंग्लैंड-अर्जेंटीना छठी बार होंगे आमने सामने
FIFA वर्ल्ड कप में इंग्लैंड-अर्जेंटीना छठी बार होंगे आमने सामने (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 1:04 PM IST

4 Min Read
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FIFA World Cup 2026 Semifinal 2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे. ये महा मुकाबला भारतीय समय के अनुसार गुरुवार 16 जुलाई (12:30 am) को अटलांटा स्टेडियम में खेला जाएगा.

दोनों ही टीमों ने अब तक शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, और जॉर्डन को मात दी, जबकि राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे और राउंड ऑफ 16 में मिस्र को हराया. क्वार्टर फाइनल में उन्होंने स्विट्जरलैंड को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया.

वहीं इंग्लैंड की टीम ने टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में क्रोएशिया, घाना और पनामा के खिलाफ जीत दर्ज की. जबकि राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में क्रमश: डीआर कांगो और मैक्सिको को मात दी. क्वार्टर फाइनल में उन्होंने नॉर्वे जैसी मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की.

पुरानी राइवलरी
इसके साथ ये भी कंफर्म हो गया कि फुटबॉल फैंस के एब बार फिर इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप की पुरानी राइवलरी देखने को मिलेगी. टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक दोनों टीमें पांच बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. उन्होंने तीन बार जीत दर्ज की है जबकि अर्जेंटीना को दो बार जीत मिली है. इसके अलावा दोनों टीमें तीन बार नॉकआउट स्टेज में आमने सामने हुए हैं. जिसमें अर्जेंटीना 2 बार जीतने में सफल रही जबकि इंग्लैंड एक बार जीत सकी.

दोनों टीमें पहली बार 1962 के वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने हुई थीं. जब इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में 3-1 से जीत हासिल की थी. आखिरी बार ये दोनों टीमें 2002 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई. जिसको इंग्लैंड ने 1-0 से अपने नाम किया था. अब 24 साल बाद ये दोनों टीमें छठी बार वर्ल्ड कप में भिड़ने के लिए तैयार हैं.

हेड टू हेड
इंटरनेशनल फुटबॉल में, इन दोनों देशों के बीच अब तक कुल 14 मैच खेले गए हैं. जिसमें भी इंग्लैंड का पलड़ा भारी है. इंग्लैंड ने 6 मैच जीते हैं जबकि अर्जेंटीना ने 2 जीते हैं और 5 मैच ड्रॉ रहे हैं. अर्जेंटीना अब तक तीन बार 1978, 1986 और 2022 में टाइटल जीत चुका है. जबकि इंग्लैंड केवल एक बार 1966 में ट्रॉफी उठाने में सफल रहा है.

वर्ल्ड कप में हेड टू हेड रिकॉर्ड

वर्ल्ड कपस्टेजनतीजा
1962ग्रुप स्टेजइंग्लैंड की 3-1 से जीत
1966क्वार्टर-फाइनलइंग्लैंड की 1-0 से जीत
1986क्वार्टर-फाइनलअर्जेंटीना की 2-1 से जीत
1998राउंड ऑफ 16अर्जेंटीना की पेनल्टी में जीत
2002ग्रुप स्टेजइंग्लैंड की 1-0 सी जीत

मेसी का इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच
लियोनेल मेसी अपने देश के लिए 200 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं. वो 2006 से वर्ल्ड कप का हर एडिशन खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. लेकिन वो कभी भी इंग्लैंड के खिलाफ कोई मैच नहीं खेल सके हैं. इसलिए ये सेमीफाइनल मैच काफी खास होने वाला है. मेसी अब तक टूर्नामेंट में 8 गोल करके गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं.

अर्जेंटीना के मुख्य खिलाड़ी
आठ गोल के साथ गोल्डन बूट के दावेदार मेसी, इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं. राउंड ऑफ 16 तक, 39 साल के इस खिलाड़ी ने हर मैच में गोल किया और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल का अपना रिकॉर्ड बढ़ाकर 21 कर लिया है. उनके अलावा, लुटारो मार्टिनेज, लिसैंड्रो मार्टिनेज, एन्जो फर्नांडीज और अल्वारेज भी अहम खिलाड़ी हैं.

इंग्लैंड के मुख्य खिलाड़ी
कप्तान हैरी केन और अटैकिंग मिडफील्डर जोड बेलिंगहम ने अब तक इंग्लैंड की सफलता में बराबर का योगदान दिया है, दोनों ने छह-छह गोल किए हैं. जहां केन ने अपने ज्यादातर गोल ग्रुप मैचों के दौरान किए, वहीं बेलिंगहम नॉकआउट दौर में आगे आए. एंथनी गॉर्डन और बुकायो साका, जिन्होंने तीन-तीन असिस्ट किए हैं, भी इंग्लैंड के अटैक का अहम हिस्सा हैं, जबकि इलियट एंडरसन और मार्क गुएही का भी खेल असरदार रहा है.

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