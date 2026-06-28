ETV Bharat / sports

FIFA वर्ल्ड कप का नॉकआउट स्टेज तैयार, जानें अर्जेंटीना और पुर्तगाल के कब होंगे मैच ?

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद राउंड ऑफ 32 का नॉकआउट चरण शुरू होने वाला है.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का नॉकआउट स्टेज तैयार
FIFA वर्ल्ड कप 2026 का नॉकआउट स्टेज तैयार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 12 जून से शुरू फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला चरण यानी की ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है. अब 29 जून से टूर्नामेंट का दूसरा चरण (राउंड ऑफ 32) शुरू होने वाला है. यह चरण का नॉकआउट होता है, जिससे इस स्टेज की अहमियत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इस चरण में हारने वाली टीम सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम तीसरे चरण यानी की राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाएगी.

16 टीमें हुई टूर्नामेंट से बाहर
टूर्नामेंट में भाग ले रही 48 टीमों में से 16 टीमें ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुकी हैं. जिसमें दक्षिण कोरिया, चेकिया, कतर, स्कॉटलैंड, हैती, तुर्की, कुराकाओ, ट्यूनीशिया, ईरान, न्यूजीलैंड, उरुग्वे, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान और पनामा के नाम शामिल हैं. जबकि 32 टीमें आगे पहुंचने में सफल रहीं. यहीं उन टीमों का फिक्सचर दिया जा रहा है.

FIFA वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 के मैच (भारतीय समयानुसार)

  • साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा: 29 जून, 12:30 am
  • ब्राजील बनाम जापान: 29 जून, 10:30 pm
  • जर्मनी बनाम पैराग्वे: 30 जून, 2:30 am
  • नीदरलैंड बनाम मोरक्को: 30 जून, 6:30 am
  • आइवरी कोस्ट बनाम नॉर्वे: 30 जून, 10:30 pm
  • फ्रांस बनाम स्वीडन: 1 जुलाई, 2:30 am
  • मैक्सिको बनाम इक्वाडोर: 1 जुलाई, 6:30 am
  • इंग्लैंड बनाम डीआर कांगो: 1 जुलाई, 9:30 pm
  • बेल्जियम बनाम सेनेगल: 2 जुलाई, 1:30 am
  • अमेरिका बनाम बोस्निया: 2 जुलाई, 5:30 am
  • स्पेन बनाम ऑस्ट्रिया: 3 जुलाई, 12:30 am
  • पुर्तगाल बनाम क्रोएशिया: 3 जुलाई, 4:30 am
  • स्विट्जरलैंड बनाम अल्जीरिया: 3 जुलाई, 8:30 am
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम मिस्र: 3 जुलाई, 11:30 pm
  • अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे: 4 जुलाई, 3:30 am
  • कोलंबिया बनाम घाना: 4 जुलाई, 7:00 am

अर्जेंटीना और पुर्तगाल के मैच कब हैं?
लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना 4 जुलाई को केप वर्डे का सामना करेगी. ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 शुरू होगा. वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से एक दिन पहले, 3 जुलाई को टोरंटो में सुबह 4:30 बजे (IST) होगा.

फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 के अहम मैच
नीदरलैंड बनाम मोरक्को: दो अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़्ड टीमों के बीच एक दिलचस्प टैक्टिकल मुकाबला होने वाला है. नीदरलैंड्स अपनी पारंपरिक यूरोपियन पहचान और अटैकिंग क्वालिटी लेकर आएगा, जबकि मोरक्को इंटरनेशनल फुटबॉल के सबसे मुश्किल विरोधियों में से एक के तौर पर अपनी रेप्युटेशन बनाए हुए है. उम्मीद है कि यह एक करीबी मुकाबला होगा जिसका फैसला छोटे अंतर से होगा.

फ्रांस बनाम स्वीडन: फ्रांस नॉकआउट स्टेज में फेवरेट टीमों में से एक के तौर पर उतरेगा, जिसके पास टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है. लेकिन, स्वीडन ने अपने पूरे कैंपेन में डिसिप्लिन और अटैकिंग थ्रेट दिखाया है और वे अपने फिजिकल अप्रोच और डिफेंसिव स्ट्रक्चर से फ्रेंच टीम को परेशान करना चाहेंगे.

ब्राजील बनाम जापान: दो अलग-अलग स्टाइल वाली टीमों के बीच मुकाबला। ब्राजील की इंडिविजुअल ब्रिलियंट और अटैकिंग फ्लेयर का टेस्ट जापान के ऑर्गनाइजेशन, इंटेंसिटी और दुनिया की बेस्ट टीमों से मुकाबला करने की काबिलियत के सामने होगा. जापान ने साबित कर दिया है कि वे टॉप देशों को चैलेंज कर सकते हैं, जिससे यह एक ऐसा मैच बन गया है जिसमें काफी ड्रामा होने वाला है.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ROUND OF 32 FIXTURES
ROUND OF 32 MATCH SCHEDULE
FIFA WORLD CUP ROUND OF 32 FIXTURES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.