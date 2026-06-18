फीफा वर्ल्ड कप 2026: रोनाल्डो की टीम को नहीं मिली जीत, कांगो के खिलाफ शेयर करने पड़े पॉइंट
Portugal vs Congo DR: रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल और डीआर कांगो के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा.
Published : June 18, 2026 at 11:13 AM IST
ह्यूस्टन: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुरुआत शानदार नहीं रही. क्योंकि बुधवार 17 जून की रात को उनकी टीम पुर्तगाल को डीआर कांगो जैसी टीम ने 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया.
पुर्तगाल ने मैच के 7वें मिनट में ही गोल करके बढ़त बना ली थी लेकिन वो इस बढ़त का फायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि 10 मिनट बाद ही कांगो ने गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.
उसके बाद दोनों टीमों में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी जिसे मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ और दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट शेयर करना पड़ा. पुर्तगाल की तरफ से जोआओ नेवेस ने गोल किया जबकि कांगो की तरफ से योएन विसा ने गोल किया.
मैच में पुर्तगाल का बॉल पर कब्जा ज्यादा रहा, लेकिन वे इसे तीन पॉइंट में नहीं बदल पाए क्योंकि वे शुरुआती गोल के बाद कोई मजबूत अटैक नहीं बना सके. पूरे मैच में उनका केवल एक शॉट टारगेट पर था.
52 साल बाद मिला पाइंट
कांगो के लिए यह जश्न का समय था. क्योंकि वो इस ड्रॉ के साथ वर्ल्ड कप से 52 साल दूर रहने के बाद अपना पहला पॉइंट हासिल करने में सफल रहे. कांगो का पहला वर्ल्ड कप गोल, 1974 के टूर्नामेंट में देश के डेब्यू वाले मैच में आया था.
ग्रुप K में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जैसी अन्य टीमें होने के कारण, पुर्तगाल के अपने ग्रुप से आसानी से आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कांगो के साथ ड्रॉ ने रोनाल्डो की टीम पर दबाव बढ़ा दिया है.
A moment 52 years in the making 🙌— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
Congo DR are back at the @FIFAWorldCup 🇨🇩 pic.twitter.com/SrPO9IAAUa
रोनाल्डो की उपलब्धि
रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया. यह रोनाल्डो का 23वां वर्ल्ड कप मैच था, जिससे वे इटली के महान खिलाड़ी पाओलो माल्डिनी के साथ ऑल-टाइम लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए.
वर्ल्ड कप मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी होने के साथ-साथ, 41 साल 132 दिन की उम्र में रोनाल्डो टूर्नामेंट में खेलने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी भी बन गए. उनसे आगे रोजर मिला हैं, जो 28 जून 1994 को रूस के खिलाफ कैमरून के लिए खेलते समय 42 साल 39 दिन के थे.
History makers ⭐️— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
Lionel Messi and Cristiano Ronaldo are the only players in history to have played at six @FIFAWorldCup tournaments 🙌 pic.twitter.com/umtkqqks3x
आज के मैच का नतीजा
इस मैच के अलावा ग्रुप L के मैच में घाना ने पनामा को 1-0 से मात दी, जबकि इस ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया. वहीं ग्रुप K के एक मैच में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया. आज के दिन का आखिरी मैच चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका के बीच भारतीय समय के अनुसार रात में 9:30 बजे खेला जाएगा.