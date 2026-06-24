6 वर्ल्ड कप में 6 गोल! क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप में नया कीर्तिमान
क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए
Published : June 24, 2026 at 5:02 PM IST
6 Goals in 6 FIFA World Cups: पुर्तगाल के सुपर स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार (23 जून) को उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल करके इतिहास रच दिया. वह छह अलग-अलग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए. 41 वर्षीय रोनाल्डो ने मैच शुरू होने के सिर्फ छह मिनट बाद ही यह उपलब्धि हासिल की.
यह गोल रोनाल्डो के शानदार इंटरनेशनल करियर का एक और यादगार पल था. 2006 में जर्मनी में 21 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में डेब्यू करने के बाद से, उन्होंने 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 के वर्ल्ड कप में गोल किया है.
वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के गोल
रोनाल्डो ने 2006 में पुर्तगाल के सेमीफाइनल तक के सफर के दौरान एक गोल किया था और 2010 और 2014 के टूर्नामेंट में भी एक-एक गोल किया. उनका सबसे सफल वर्ल्ड कप अभियान 2018 में रूस में रहा, जहां उन्होंने चार गोल किए. इसके बाद चार साल बाद कतर में भी उन्होंने एक गोल किया, जब पुर्तगाल क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचा था. 2026 के वर्ल्ड कप में वो दो गोल कर चुके हैं. रोनाल्डो के नाम अब तक वर्ल्ड कप में 10 गोल हो चुके हैं.
History for @Cristiano! 🇵🇹— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026
Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS
रोनाल्डो ने बनाए कई रिकॉर्ड
मैच में पुर्तगाल ने कुल 5 गोल देगे, जिसमें से दो गोल रोनाल्डो ने किए. जिसकी वजह से वो कई रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल हो गए. आइए उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं.
वर्ल्ड कप में दो गोल करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
मैच में दो गोल करके, रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप के इतिहास में एक ही मैच में दो गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. इसके अलावा, रोनाल्डो 41 साल की उम्र में FIFA वर्ल्ड कप मैच में दो गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड 38 वर्षीय मेसी के नाम था, जो उन्होंने इसी टूर्नामेंट में 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल करके बनाया था.
A record-breaking day for @Cristiano 👏— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026
✅ First player to score at six @FIFAWorldCup tournaments
✅ Highest FIFA World Cup goalscorer in Portugal’s history pic.twitter.com/s1peim7kUz
पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड
रोनाल्डो अब वर्ल्ड कप के इतिहास में पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अब तक खेले गए 24 वर्ल्ड कप मैचों में कुल 10 गोल किए हैं. इससे पहले, ये रिकॉर्ड महान फुटबॉलर यूसेबियो के नाम था, जिन्होंने 1966 वर्ल्ड कप के एक ही टूर्नामेंट में 9 गोल किए थे.
फाइनल खेलने का सपना
कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, रोनाल्डो अभी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में अपने पहले गोल की तलाश में हैं और उन्होंने कभी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है. हालांकि, 48 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट में पुर्तगाल के आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ, यह दिग्गज फॉरवर्ड अपने शानदार करियर में और भी उपलब्धियां जोड़ सकता है.
The first ever player in history of football to score in six World Cup tournament.— KING CHIDI (@guzu_p) June 23, 2026
It really meant alot to him.
Ronaldo is him! The GOAT 🐐 pic.twitter.com/0nhBpnuvzx