ETV Bharat / sports

फीफा वर्ल्ड कप में 68 साल बाद हुआ ऐसा, एक दिन में खेले गए चारों मैच रहे ड्रॉ

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार एक दिन में खेले गए चारों मैच ड्रॉ रहे ( AP )