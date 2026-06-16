ETV Bharat / sports

फीफा वर्ल्ड कप में 68 साल बाद हुआ ऐसा, एक दिन में खेले गए चारों मैच रहे ड्रॉ

FIFA World Cup 2026 Records: फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार एक दिन में खेले गए चारों मैच ड्रॉ रहे.

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार एक दिन में खेले गए चारों मैच ड्रॉ रहे
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार एक दिन में खेले गए चारों मैच ड्रॉ रहे (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Four Matches Draw in a Day: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पांचवें दिन का आखिरी मैच ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया. लॉस एंजिल्स स्टेडियम में ग्रुप G का ये रोमांचक मैच 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ. जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक शेयर करना पड़ा.

यह मैच न केवल मैदान पर रोमांचक खेल के लिए यादगार रहेगा, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पांचवें दिन खेले जाने वाले आखिरी मैच के तौर रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज करा दिया, क्योंकि वो दिन का चौथा ड्रा मैच था. जिसके साथ टूर्नामेंट के इतिहास में एक दिन में चार मैच ड्रॉ होने का अनोखा रिकॉर्ड बन गया.

ऐसा फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में केवल दूसरा बार हुआ है. इससे पहले ऐसी घटना 68 साल पहले 1958 में स्वीडन में हुए टूर्नामेंट में देखने को मिला था. जब 15 जून के दिन खेले गए चार मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे. उन मैच का नतीजा नीचे देख सकते हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 1958 (15 जून)

  • स्वीडन बनाम वेल्स (0-0)
  • इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (2-2)
  • पराग्वे बनाम यूगोस्लाविया (3-3)
  • वेस्ट जर्मनी बनाम नॉर्दर्न आयरलैंड (2-2)

68 साल बाद फिर हुआ ऐसा
अब 68 साल बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है जब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पांचवें दिन यानी कि 15 जून को खेले गए वर्ल्ड कप के चार मुकाबले बिना किसी विजेता के समाप्त हुए. दिन के पहले मैच में केप वर्डे ने स्पेन को बिना किसी गोल के ड्रॉ पर रोका. बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, जबकि सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच भी मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा और दोनों ने अंक बांटे. दिन के आखिरी मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (15 जून)

  • केप वर्डे बनाम स्पेन (0-0)
  • बेल्जियम बनाम मिस्र (1-1)
  • सऊदी अरब बनाम उरुग्वे (1-1)
  • ईरान बनाम न्यूजीलैंड (2-2)

ये भी पढ़ें

FIFA World Cup: ईरान, सऊदी और मिस्र ने ड्रॉ के साथ वर्ल्ड कप अभियान का किया आगाज

FIFA World Cup: केप वर्डे का वर्ल्ड कप में शानदार आगाज, स्पेनिश टीम से ड्रॉ खेलकर वर्ल्ड को चौंकाया

TAGGED:

FOUR MATCHES DRAW IN A DAY
FIFA 2026
FOUR MATCHES DRAW ON SAME DATE
FIFA WORLD CUP RECORDS
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.