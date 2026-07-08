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FIFA वर्ल्ड कप 2026: क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी ये 8 टीमें, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

FIFA वर्ल्ड कप 2026 क्वार्टरफाइनल का शेड्यूल ( Etv Bharat )

FIFA World Cup 2026 Quarter Finals: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के राउंड ऑफ 16 के अपने अपने आखिरी मैच जीतने के साथ ही FIFA वर्ल्ड कप 2026 क्वार्टर फाइनल का लाइनअप तय हो गया है. मोरक्को, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. जबकि ब्राजील, पुर्तगाल, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, पैराग्वे, कोलंबिया और मिस्र राउंड ऑफ 16 में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. राउंड ऑफ 16 का नतीजा कनाडा 0-3 मोरक्को

पैराग्वे 0-1 फ्रांस

ब्राजील 1-2 नॉर्वे

मैक्सिको 2-3 इंग्लैंड

पुर्तगाल 0-1 स्पेन

अमेरिका 1-4 बेल्जियम

अर्जेंटीना 3-2 मिस्र

स्विट्जरलैंड 0(4)-0(3) कोलंबिया (पेनल्टी) क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार) फ्रांस बनाम मोरक्को (10 जुलाई, 1:30 AM)

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के पहला क्वार्टर फाइनल मैच यूरोप की सबसे अच्छी टीमों से एक फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार 10 जुलाई को खेला जाएगा. फ्रांस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक बनकर उभरी है, लेकिन मोरक्को ने भी शानदार खेल दिखाते हुए सबको चौंकाया है. फ्रांस के कप्तान एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 19 गोल किए हैं और वे लियोनेल मेसी (21) के रिकॉर्ड से सिर्फ दो गोल पीछे हैं. वहीं मोरक्को के कप्तान अशरफ हकीमी की कोशिश 2022 वर्ल्ड कप में टीम के सेमीफाइनल तक पहुंचने के सफर से बेहतर प्रदर्शन करने की होगी. स्पेन बनाम बेल्जियम (11 जुलाई, 12:30 AM)

टूर्नामेंट का दूसरे क्वार्टर फाइनल स्पेन और बेल्जियम के बीच खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार 11 जुलाई को खेला जाएगा. स्पेन ने 2010 में वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उसके बाद वे वैसा प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए हैं. हालांकि, लैमिन यमल, पेड्री, गावी, रोड्री और निको विलियम्स जैसे नए सितारों ने दिखाया है कि उनमें स्पेनिश टीम को एक बार फिर खिताब जिताने की काबिलियत है. उनके गोलकीपर उनाई सिमोन टीम के लिए सबसे शानदार खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक खेले गए पांच मैच में गोल नहीं होने दिया. वहीं बेल्जियम अब तक टूर्नामेंट में एक मजबूत टीम रही है. वे केविन डी ब्रुइन और रोमेलु लुकाकू जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के अनुभव पर भरोसा करेंगे.