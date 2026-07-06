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FIFA वर्ल्ड कप: नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर पहली बार क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर पहली बार क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह ( AP )