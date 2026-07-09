फीफा वर्ल्ड कप: मोरक्को को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल मैच से हुआ बाहर
Morocco vs France Quarterfinal: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को और फ्रांस आमने सामने होंगे.
Published : July 9, 2026 at 3:24 PM IST
FIFA World Cup 2026 Quarter Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले मोरक्को को बड़ा झटका लगा है. उनके मुख्य फॉरवर्ड खिलाड़ी इस्माइल साइबरी चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं. मोरक्को के हेड कोच मोहम्मद ओआबी ने गुरुवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की. कनाडा के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच के दौरान साइबरी चोटिल हो गए थे. मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ओआबी ने कहा, 'वह (साइबरी) तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए टूर्नामेंट का अंत नहीं है.'
साइबरी का टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन
25 वर्षीय साइबरी मौजूदा टूर्नामेंट में अफ्रीकी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों में गोल किए और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड के खिलाफ निर्णायक शूटआउट में पेनल्टी को गोल में बदला. उनकी अनुपस्थिति के कारण मोरक्को को 2022 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम फ्रांस के खिलाफ अधिक रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ सकती है.
फ्रांस बनाम मोरक्को हेड टू हेड रिकॉर्ड
फ्रांस और मोरक्को के बीच सभी तरह की प्रतियोगिताओं में अब तक छह बार मुकाबले हुए हैं, जिनमें फ्रांस का पलड़ा भारी रहा है. फ्रांस ने चार मैच जीते हैं, एक मैच ड्रॉ रहा है और मोरक्को ने एक मैच जीता है. दोनों टीमें इससे पहले 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी आमने-सामने हुई थी, जिसमें मोरक्को को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था और वे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपने पहले सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे.
मैच से पहले रेफरी पर उठे सवाल
FIFA ने फ्रांस और मोरक्को के बीच क्वार्टर-फाइनल मुकाबले के लिए एक ही देश अर्जेंटीना के तमाम रेफरी नियुक्त करके एक बड़ी बहस छेड़ दी है. 2026 टूर्नामेंट में यह पहली बार है जब किसी मैच का संचालन पूरी तरह से एक ही देश के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. हालांकि, मोरक्को के कोच ने अधिकारियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा कि हम इस तरह के मैचों के लिए अनुभवी रेफरी चाहते हैं.