FIFA वर्ल्ड कप: मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर
Morocco vs Netherlands: रेगुलर टाइम में रोमांचक ड्रॉ के बाद मोरक्को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से विजयी रहा.
Published : June 30, 2026 at 10:26 AM IST
FIFA World Cup 2026: नीदरलैंड्स और मोरक्को ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में शानदार खेल का प्रदर्शन किया और रेगुलर टाइम में मैच 1-1 से ड्रॉ रहा. जिसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम और फिर पेनल्टी तक गया, जहां मोरक्को ने जीत हासिल कर प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में प्रवेश किया.
मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से जीत दर्ज की और नीदरलैंड्स पहली बार टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में असफल रहा. नीदरलैंड्स के लिए ट्यून कूपमीनर्स और वाउट वेघोर्स्ट ने पेनल्टी पर गोल किए, जबकि मोरक्को के लिए सूफियान रहीमी, चेम्सदीन तालबी और इस्माइल सैबारी ने गोल करके टीम को रोमांचक जीत दिलाई.
टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में मोरक्को अब कनाडा से भिड़ेगी. ये मैच भारतीय समय के अनुसार 4 जुलाई को रात में 10:30 बजे खेला जाएगा.