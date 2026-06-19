FIFA World Cup 2026: द. कोरिया पर जीत के साथ मेक्सिको राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी
फीफा (FIFA) वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाली मेक्सिको पहली टीम बन गई है.
Published : June 19, 2026 at 12:26 PM IST
हैदराबाद: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA WORLD CUP 2026) का खुमार सभी फुटबॉल प्रेमियों पर चढ़ा है. हर दिन रोमांच देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को मेक्सिको FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है. मेक्सिको ने ग्वाडलहारा में ग्रुप A के मैच में साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर यह मुकाम हासिल किया. बता दें, इस टीम ने अब तक अपने दोनों ग्रुप स्टेज मैच जीतकर क्वालिफिकेशन पक्की कर ली है.
जानकारी के मुताबिक दूसरे हाफ में लुइस रोमो का गोल मेक्सिको के लिए अहम पल था, जिससे उन्हें जीत मिली. मिडफील्डर ने विरोधी गोलकीपर किम सेउंग-ग्यू की गलती का फायदा उठाया, जिनके बॉक्स के अंदर कैच छूटने से मेक्सिको को दूसरे हाफ की शुरुआत में ही ब्रेकथ्रू मिला.
मेक्सिको ने दो मैचों में छह पॉइंट्स हासिल किए और नॉकआउट स्टेज में अपनी बढ़त पक्की कर ली. जेवियर एगुइरे की टीम ने साउथ अफ्रीका पर 2-0 की जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, और शुक्रवार को दूसरी जीत ने उन्हें राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की करने में मदद की. साउथ कोरिया ने चेक गणराज्य पर जीत के बाद इस मुकाबले में एंट्री की थी, और जीत से वे भी क्वालिफिकेशन के करीब पहुंच जाते, लेकिन एशियाई टीम को लय पाने और विनर गोल करने में मुश्किल हुई.
पहला हाफ काफी करीबी मुकाबला था, जिसमें मेक्सिको का मैच पर ज्यादा कंट्रोल था और वे अटैक करने के लिए एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे थे. दूसरी ओर, साउथ कोरिया अपने स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्ट था और ज्यादातर काउंटरअटैक पर निर्भर था. हालांकि, किसी भी गोलकीपर को टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि दोनों टीमों ने मिडफील्ड में एक-दूसरे को कैंसल कर दिया.
मेक्सिको के लिए अहम पल दूसरा हाफ शुरू होने के पांच मिनट बाद आया. साउथ कोरिया के पेनल्टी एरिया में एक ऊंची बॉल ने किम सेउंग-ग्यू और उनके डिफेंडरों के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर दिया. गोलकीपर अपने साथियों से टकराने के बाद बॉल को साफ-साफ पकड़ने में नाकाम रहा. रोमो ने इस गलती का फायदा उठाने के लिए तुरंत रिएक्ट किया और बॉल को गोलपोस्ट में डालकर अपनी टीम को अहम बढ़त दिला दी.
हालांकि, मेक्सिको ने साउथ कोरिया पर दबाव बनाना जारी रखा, लेकिन साउथ कोरिया गेम में आगे बढ़ा और फील्ड में ज्यादा क्रिएटिव होने लगा. वे बराबरी करने के बहुत करीब आ गए थे, मेक्सिको के गोलकीपर राउल रेंजेल ने चो गुए-सुंग और यांग ह्यून-जून के गोल करने के प्रयासों को नाकाम करने के लिए दो गोल बचाए.
जोनाथन डेविड की हैट ट्रिक से कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया
इससे पहले वैंकूवर में गुरुवार को खेले गए एक नॉकआउच मैच में कनाडा ने कतर को हराया. जानकारी के मुताबिक कनाडा के जोनाथन डेविड ने तीन गोल किए. इस गोल की बदौलत कनाडा ने कतर पर 6-0 की जीत के साथ नॉकआउट राउंड में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली, और अपना पहला मैच जीता.
इस अफरा-तफरी वाले मैच में रेड कार्ड मिलने की वजह से कतर के खिलाड़ी घटकर नौ रह गए. दूसरे हाफ की शुरुआत में ही इस्माइल कोने पर टैकल करने के बाद असिम मदीबो को रेड कार्ड दिया गया, जिनका बायां पैर टूटा हुआ था और उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया. पहले हाफ में ताजोन बुकानन पर चैलेंज करने के लिए होमन अहमद को बाहर भेज दिया गया. कनाडा ने वर्ल्ड कप में अपने कुल गोल तीन गुना कर लिए हैं.
लारिन ने 16वें मिनट में रिबाउंड पर टूर्नामेंट का अपना दूसरा गोल किया. कतर के गोलकीपर महमूद अबुनाडा ने डेविड की वॉली को रोक दिया लेकिन वह लारिन के पास गई, जिन्होंने लाल कपड़ों में भीड़ के शोर मचाने पर जश्न मनाते हुए अपने कानों की ओर इशारा किया. डेविड ने 29वें ओवर में दाएं पैर से वॉली मारकर बढ़त दोगुनी कर दी, जो एक साल से ज़्यादा समय में उनका पहला गोल था.
कनाडा ने पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में स्कोर 3-0 कर दिया, जब डेविड ने नेट के सामने हाथापाई में एक शॉट पर गोल किया जो क्रॉसबार से टकराकर निकल गया. कतर के खिलाड़ी निराशा में खड़े थे, जबकि कनाडा जश्न मना रहा था. कोने की जगह सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए नाथन सलीबा ने 64वें मिनट में फ्री किक पर गोल करके स्कोर 4-0 कर दिया. 75वें मिनट में मोहम्मद मनाई ने अपने गोलकीपर के पास से शॉट को डिफ्लेक्ट करके अपना ही गोल कर दिया.
डेविड ने स्टॉपेज टाइम में हैट्रिक पूरी की, और इस वर्ल्ड कप में एक मैच में तीन गोल करने वाले अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ अकेले खिलाड़ी बन गए. बता दें, साइल लैरिन ने बोस्निया-हर्जेगोविना के खिलाफ कनाडाई टीम के शुरुआती ड्रॉ में गोल किया था, और अल्फोंसो डेविस ने चार साल पहले कतर में क्रोएशिया से हार के दौरान गोल किया था, जहां मोरक्को के खुद के गोल से कनाडा भी हार गया था. 1986 के वर्ल्ड कप में कनाडाई टीम तीन बार हार गई.
कनाडा टीम के कोच जेसी मार्श ने कहा कि कोई भी इसे नहीं भूलेगा, और कोई भी कैनेडियन इस दिन को नहीं भूलेगा. उन्होंने मैदान से जाते हुए अपनी छह उंगलियां दिखाईं. यह हर किसी के लिए यह समझने का एक बहुत ही अहम पल है कि इस देश में टैलेंट है, एक सोच है, एक इच्छा है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस देश को खास बनाती हैं. वहीं, कतर के कोच जुलेन लोपेटेगुई ने कहा कि यह कई वजहों से बहुत मुश्किल मैच था. खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया. इस माहौल में दो खिलाड़ी कम होने पर इस मैच का सामना करना बहुत मुश्किल था.
स्विट्जरलैंड ने आखिरी समय में बोस्निया पर 4-1 से गोल की बौछार की
इंगलवुड: वहीं, एक दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड के मंजांबी ने 74वें मिनट में अपना पहला वर्ल्ड कप गोल किया, और मैच में देर से वापसी करते हुए स्विट्जरलैंड ने बोस्निया पर 4-1 से जीत हासिल की. दूसरे हाफ में देर तक बॉल पर कंट्रोल रखने के बावजूद, स्विट्जरलैंड ड्रैगन्स के खिलाफ तब तक आगे नहीं बढ़ पाया जब तक याकिन ने FIFA के बताए गए पॉज का इस्तेमाल करके 20 साल के मंज़ांबी और डाइनैमिक वर्गास के साथ अपने अटैक को तेज नहीं कर दिया. दोनों सब्स्टीट्यूट ने कई गोल में रोल निभाया, जबकि बोस्निया 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था.
याकिन ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण था कि दूसरे हाइड्रेशन ब्रेक के बाद, हम कुछ चीजें बदल देंगे, क्योंकि तब प्रतिद्वंद्वी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है. शायद यही वह बढ़त थी जो हमारे पास थी. हम बहुत तेज खिलाड़ी लाए, और हमारा प्रतिद्वंद्वी (उनके साथ) दौड़ नहीं सका. वह मेरी रणनीति थी. मैंने ब्रेक तक इंतजार किया.
तारिक मुहरेमोविच को बाहर भेजे जाने के तुरंत बाद 84वें मिनट में वर्गास ने गोल किया. 90वें मिनट में वर्गास के पास पर मंज़ांबी ने फिर से गोल किया, और कप्तान ग्रैनिट जाका ने स्टॉपेज टाइम में खेल के आखिरी किक पर पेनल्टी स्पॉट से गोल किया.
पिछले हफ़्ते स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप की शुरुआत कतर के साथ 1-1 से निराशाजनक ड्रॉ के साथ की, जिससे टीम की चिंता बढ़ गई. इसके बाद स्विस टीम को ड्रैगन्स से आगे निकलने में मुश्किल हुई, जो अपने पिछले नौ मुकाबले के मैचों में हारी नहीं थी.
वहीं, बोस्निया ने दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड के साथ कुशलता से मुकाबला किया, जब तक कि हाइड्रेशन ब्रेक ने 20 वर्षीय जिनेवा के मूल निवासी मंज़ाम्बी के शानदार प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त नहीं कर दिया. मंज़ांबी ने कहा कि यह शायद मेरे करियर का अब तक का सबसे अच्छा पल है. हमें पता था कि हमने मैच की शुरुआत अच्छे तरीके से नहीं की, लेकिन हमें सब्र रखना था. हम जानते हैं कि हम एक अच्छी टीम हैं, और हमने यह दिखाया.
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