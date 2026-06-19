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FIFA World Cup 2026: द. कोरिया पर जीत के साथ मेक्सिको राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी

मेक्सिको की टीम ने द.कोरिया को हराया ( AP )

हैदराबाद: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA WORLD CUP 2026) का खुमार सभी फुटबॉल प्रेमियों पर चढ़ा है. हर दिन रोमांच देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को मेक्सिको FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है. मेक्सिको ने ग्वाडलहारा में ग्रुप A के मैच में साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर यह मुकाम हासिल किया. बता दें, इस टीम ने अब तक अपने दोनों ग्रुप स्टेज मैच जीतकर क्वालिफिकेशन पक्की कर ली है. जानकारी के मुताबिक दूसरे हाफ में लुइस रोमो का गोल मेक्सिको के लिए अहम पल था, जिससे उन्हें जीत मिली. मिडफील्डर ने विरोधी गोलकीपर किम सेउंग-ग्यू की गलती का फायदा उठाया, जिनके बॉक्स के अंदर कैच छूटने से मेक्सिको को दूसरे हाफ की शुरुआत में ही ब्रेकथ्रू मिला. मेक्सिको ने दो मैचों में छह पॉइंट्स हासिल किए और नॉकआउट स्टेज में अपनी बढ़त पक्की कर ली. जेवियर एगुइरे की टीम ने साउथ अफ्रीका पर 2-0 की जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, और शुक्रवार को दूसरी जीत ने उन्हें राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की करने में मदद की. साउथ कोरिया ने चेक गणराज्य पर जीत के बाद इस मुकाबले में एंट्री की थी, और जीत से वे भी क्वालिफिकेशन के करीब पहुंच जाते, लेकिन एशियाई टीम को लय पाने और विनर गोल करने में मुश्किल हुई. पहला हाफ काफी करीबी मुकाबला था, जिसमें मेक्सिको का मैच पर ज्यादा कंट्रोल था और वे अटैक करने के लिए एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे थे. दूसरी ओर, साउथ कोरिया अपने स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्ट था और ज्यादातर काउंटरअटैक पर निर्भर था. हालांकि, किसी भी गोलकीपर को टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि दोनों टीमों ने मिडफील्ड में एक-दूसरे को कैंसल कर दिया. मेक्सिको के लिए अहम पल दूसरा हाफ शुरू होने के पांच मिनट बाद आया. साउथ कोरिया के पेनल्टी एरिया में एक ऊंची बॉल ने किम सेउंग-ग्यू और उनके डिफेंडरों के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर दिया. गोलकीपर अपने साथियों से टकराने के बाद बॉल को साफ-साफ पकड़ने में नाकाम रहा. रोमो ने इस गलती का फायदा उठाने के लिए तुरंत रिएक्ट किया और बॉल को गोलपोस्ट में डालकर अपनी टीम को अहम बढ़त दिला दी. हालांकि, मेक्सिको ने साउथ कोरिया पर दबाव बनाना जारी रखा, लेकिन साउथ कोरिया गेम में आगे बढ़ा और फील्ड में ज्यादा क्रिएटिव होने लगा. वे बराबरी करने के बहुत करीब आ गए थे, मेक्सिको के गोलकीपर राउल रेंजेल ने चो गुए-सुंग और यांग ह्यून-जून के गोल करने के प्रयासों को नाकाम करने के लिए दो गोल बचाए. जोनाथन डेविड की हैट ट्रिक से कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता (AP) जोनाथन डेविड की हैट ट्रिक से कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया

इससे पहले वैंकूवर में गुरुवार को खेले गए एक नॉकआउच मैच में कनाडा ने कतर को हराया. जानकारी के मुताबिक कनाडा के जोनाथन डेविड ने तीन गोल किए. इस गोल की बदौलत कनाडा ने कतर पर 6-0 की जीत के साथ नॉकआउट राउंड में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली, और अपना पहला मैच जीता. इस अफरा-तफरी वाले मैच में रेड कार्ड मिलने की वजह से कतर के खिलाड़ी घटकर नौ रह गए. दूसरे हाफ की शुरुआत में ही इस्माइल कोने पर टैकल करने के बाद असिम मदीबो को रेड कार्ड दिया गया, जिनका बायां पैर टूटा हुआ था और उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया. पहले हाफ में ताजोन बुकानन पर चैलेंज करने के लिए होमन अहमद को बाहर भेज दिया गया. कनाडा ने वर्ल्ड कप में अपने कुल गोल तीन गुना कर लिए हैं. लारिन ने 16वें मिनट में रिबाउंड पर टूर्नामेंट का अपना दूसरा गोल किया. कतर के गोलकीपर महमूद अबुनाडा ने डेविड की वॉली को रोक दिया लेकिन वह लारिन के पास गई, जिन्होंने लाल कपड़ों में भीड़ के शोर मचाने पर जश्न मनाते हुए अपने कानों की ओर इशारा किया. डेविड ने 29वें ओवर में दाएं पैर से वॉली मारकर बढ़त दोगुनी कर दी, जो एक साल से ज़्यादा समय में उनका पहला गोल था.