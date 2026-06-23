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फीफा वर्ल्ड कप: मेसी का रिकॉर्ड गोल, अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को मात देकर नॉकआउट में मारी एंट्री

अपने 39वें जन्मदिन से दो दिन पहले, अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने पहले हाफ की शुरुआत में पेनल्टी चूकने के बावजूद 38वें मिनट में अपनी टीम को बढ़त दिलाई और फिर मैच खत्म होने से कुछ सेकंड पहले एक्स्ट्रा टाइम में एक और गोल करके डिफेंडिंग चैंपियन के लिए यादगार जीत पक्की कर दी.

इस मैच में भी लियोनेल मेसी ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. वो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत गोल (18) करने का रिकॉर्ड कायम किया.

Argentina vs Austria: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. सोमवार (22 जून) को डलास स्टेडियम में खेले गए ग्रुप J मैच में उन्होंने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया. जिसके साथ मेसी की टीम राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली.

मेसी का रिकॉर्ड गोल

यह इस टूर्नामेंट में मेसी का 5वां गोल था, जिससे वर्ल्ड कप में उनके कुल गोलों की संख्या 18 हो गई. मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 16 गोल करने का रिकॉर्ड है. अब इस लिस्ट में मेसी 18 गोल के साथ सबसे आगे हैं. फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे भी अब इस रेस में आ चुके हैं और वो 16 गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

मेसी ने न केवल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि वे लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए. उनसे पहले फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जाइरजिन्हो ने ऐसा किया था.

'पूरा ध्यान फिट रहने पर है'

अर्जेंटीना के कप्तान ने लियोनेल मेसी ने मैच के बाद कहा कि वह अपनी उम्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनका पूरा ध्यान फिट रहने पर है. मेसी ने पत्रकारों से कहा, 'मैं अपनी उम्र के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं. मेरा ध्यान बस ठीक रहने पर है. मैं शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूं, और शायद इसीलिए मैं बेहतर खेल रहा हूं.'

क्लोस ने रिकॉर्ड तोड़ने पर मेसी की बधाई दी

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड टूटने पर जर्मनी के पूर्व फारवर्ड मिरोस्लाव क्लोस ने लियोनेल मेसी की तारीफ की. 48 साल के क्लोस ने जर्मन अखबार 'सुडड्यूश जिटुंग' से कहा, 'मैंने हमेशा कहा है कि मेसी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं हैं. मेरे लिए लियोनेल मेसी अब तक के सबसे बेहतरीन फ़ुटबॉलर हैं. बधाई हो चैंपियन.'

अब तक, मेसी के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार रही है. वह अर्जेंटीना के शुरुआती दो मैचों में पांच गोल करके टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में सबसे आगे हैं. उनके अभियान की शुरुआत अल्जीरिया के खिलाफ पहले राउंड की जीत में हैट्रिक के साथ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ने वाले दो गोल किए.