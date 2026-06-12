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FIFA वर्ल्ड कप 2026 का हुआ शानदार आगाज, ओपनिंग मैच में मेजबान मैक्सिको ने मारी बाजी

उपनिंग सेरेमनी का आगाज लगभग 90 मिनट पहले हुई, जिसमें होस्ट देश की समृद्ध विरासत को दिखाने वाली सांस्कृतिक परफॉर्मेंस और विज़ुअल डिस्प्ले शामिल थे. दुनिया भर से आए फैंस जश्न में शामिल हुए, झंडे लहराए और गाने गाए, जिससे उत्साह चरम पर पहुंच गया.

ग्लोबल म्यूजिक स्टार्स शकीरा और बर्ना बॉय ने इस स्टार-स्टडेड इवेंट में मुख्य भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के ऑफिशियल एंथम "डाई डाई" (Dai Dai) की शानदार परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया. उनके जोशीले शो ने स्टेडियम को रंगों, रोशनी और संगीत से भर दिया, जिससे ओपनिंग मैच से पहले ही माहौल में जबरदस्त उत्साह छा गया.

स्पेनिश एक्ट्रेस सलमा हायेक और FIFA प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा की और मेक्सिको सिटी स्टेडियम में ट्रॉफी रखी. हजारों फैंस से भरे इस मशहूर स्टेडियम में, FIFA प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने टूर्नामेंट की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की और जोश से भरी भीड़ के सामने वर्ल्ड कप की प्रतिष्ठित ट्रॉफी पेश की. इस सेरेमनी ने फुटबॉल के सबसे बड़े जश्न की शुरुआत की और पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक महीने तक चलने वाले फेस्टिवल का माहौल बनाया.

FIFA World Cup Opening ceremony: फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत गुरुवार 11 जून की रात शानदार अंदाज में हुई. मेक्सिको सिटी के मशहूर एस्टाडेको एज्टेका स्टेडियम में एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें फुटबॉल, संगीत और इतिहास का यादगार संगम देखने को मिला.

मेक्सिको ने जीत के साथ कि शुरुआत

इसके साथ ही 2026 टूर्नामेंट की शुरुआत यादगार अंदाज में हुई. क्योंकि को होस्ट मेक्सिको ने देश की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन किया और FIFA वर्ल्ड कप 2026 की विजयी शुरुआत की. उन्होंने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया.

घरेलू दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में मेक्सिको की तरफ से टूर्नामेंट का पहला गोल जूलियन क्विनोन्स ने किया. इसके साथ उन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और स्टेडियम में जश्न का माहौल बना दिया.

हाफ-टाइम से पहले इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने अपना दूसरा गोल करने की कोशिश की, लेकिन मेहमान टीम उस खतरे से बच गई और सिर्फ एक गोल से पिछड़ते हुए ब्रेक पर गई.

इसके बाद मेक्सिको के लिए दूसरा गोल देश के सबसे अनुभवी स्टार स्ट्राइकर राउल जिमेनेज ने किया. जिसने मेक्सिको की बढ़त को दोगुना कर दिया, जिससे पूरे स्टेडियम में जश्न शुरू हो गया.

तीन रेड कॉर्ड दिखाए गए

हाफ टाइम के बाद साउथ अफ्रीका की वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा. क्योंकि उनके तीन खिलाड़ियों को मैच में विपक्षी टीम के खिलाड़ी को टक्कर मारने औप हिंसक व्यवहार की वजह से रेड कॉर्ड दिखा दिया. जिससे उनके टीम में केवल 8 खिलाड़ी ही मैदान पर रह गए थे.

साउथ अफ्रीका के याया सिथोले को विरोधी टीम के खिलाड़ी को टक्कर मारने, जबकि थेम्बा जवाने को हिंसक व्यवहार के कारण बाहर कर दिया गया. उसके बाद आखिरी पलों में, मेक्सिको के डिफेंडर सीजर मोंटेस को खतरनाक तरीके से टैकल करने के लिए एक और खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया, जिससे वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच पिच पर केवल 19 खिलाड़ियों के साथ खत्म हुआ.

हालांकि इस घटना ने मेजबान टीम के जश्न को थोड़ा फीका कर दिया, लेकिन यह उस यादगार शाम की खुशी को कम नहीं कर सका. इस जीत के साथ मेक्सिको की टीम ने तीन अहम अंक हासिल किए.

इसके बाद दूसरा मैच साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच खेला जा रहा है. खबर लिखे जाने तक 50 मिनट के खेल में दोनों टीमों ने अब तक एक भी गोल नहीं कर सकी है, जिसस मैच के ड्रॉ होने की संभावना बढ़ गई है.