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FIFA World Cup 2026: ईरान ने अपना ट्रेनिंग कैंप अमेरिका से इस देश में किया शिफ्ट, जानें इसके पीछे की वजह

Iran in FIFA World Cup 2026: ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए अपना ट्रेनिंग कैंप आधिकारिक तौर पर अमेरिका से मैक्सिको शिफ्ट कर दिया है. फीफा की गवर्निंग बॉडी ने टूर्नामेंट से पहले ईरान की नेशनल टीम के लिए वीजी से जुड़ी लगातार आ रही दिक्कतों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है. इस नई व्यवस्था के तहत, ईरान सिर्फ उन मैचों के लिए अमेरिका जाएगा जो वहां खेले जाने हैं, और मैच खत्म होते ही वो तुरंत मेक्सिको लौट आएगा.

इससे पहले ईरान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मेहदी ताज ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद इस बदलाव को मंजूरी दी गई. ईरान ने शुरू में एरिजोना का टक्सन को अपने ट्रेनिंग कैंप के तौर पर चुना था, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और यात्रा को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से फेडरेशन को एक ज्यादा सुरक्षित जगह चुनने पर मजबूर होना पड़ा.

अब ईरान की नेशनल टीम का ट्रेनिंग कैंप मेक्सिको के तिजुआना में होगा. यह जगह सैन डिएगो के दक्षिण में यूएस बॉर्डर के पास है. यह ट्रेनिंग कैंप उस बड़े टूर्नामेंट के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से होस्ट करेंगे. यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा.