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FIFA World Cup 2026: ईरान ने अपना ट्रेनिंग कैंप अमेरिका से इस देश में किया शिफ्ट, जानें इसके पीछे की वजह

ईरान की फुटबॉल टीम ने आधिकारिक तौर पर अपना ट्रेनिंग कैंप अमेरिका से मैक्सिको शिफ्ट कर दिया है.

ईरान की फुटबॉल टीम
ईरान की फुटबॉल टीम (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 7:47 PM IST

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Iran in FIFA World Cup 2026: ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए अपना ट्रेनिंग कैंप आधिकारिक तौर पर अमेरिका से मैक्सिको शिफ्ट कर दिया है. फीफा की गवर्निंग बॉडी ने टूर्नामेंट से पहले ईरान की नेशनल टीम के लिए वीजी से जुड़ी लगातार आ रही दिक्कतों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है. इस नई व्यवस्था के तहत, ईरान सिर्फ उन मैचों के लिए अमेरिका जाएगा जो वहां खेले जाने हैं, और मैच खत्म होते ही वो तुरंत मेक्सिको लौट आएगा.

इससे पहले ईरान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मेहदी ताज ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद इस बदलाव को मंजूरी दी गई. ईरान ने शुरू में एरिजोना का टक्सन को अपने ट्रेनिंग कैंप के तौर पर चुना था, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और यात्रा को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से फेडरेशन को एक ज्यादा सुरक्षित जगह चुनने पर मजबूर होना पड़ा.

अब ईरान की नेशनल टीम का ट्रेनिंग कैंप मेक्सिको के तिजुआना में होगा. यह जगह सैन डिएगो के दक्षिण में यूएस बॉर्डर के पास है. यह ट्रेनिंग कैंप उस बड़े टूर्नामेंट के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से होस्ट करेंगे. यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा.

मेहदी ताज ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सभी हिस्सा लेने वाली टीमों को अपने ट्रेनिंग बेस के लिए FIFA से मंजूरी लेनी जरूरी है. उन्होंने ये भी कहा कि खुशकिस्मती से, हमने जो अनुरोध किए थे और इस्तांबुल में फीफा और विश्व कप के अधिकारियों के साथ जो बैठकें की थीं, साथ ही कल तेहरान में फीफा के सम्मानित सचिव जनरल के साथ जो उद्घाटन हुई थी, उन सबके बाद हमारी टीम का बेस यूनाइटेड स्टेट्स से मैक्सिको शिफ्ट करने का अनुरोध मंजूर कर लिया गया.

फीफा 2026 में ईरान का मैच
ईरान 15 जून को लॉस एंजिल्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. उसके बाद वो 21 जून को लॉस एंजिल्स में बेल्जियम के खिलाफ और 26 जून को सिएटल में मिस्र के खिलाफ मैच खेलेगा. यह ईरान का लगातार चौथा वर्ल्ड कप होगा, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर ये सातवां वर्ल्ड कप होगा. हालांकि, वे अभी तक ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए हैं.

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