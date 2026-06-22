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फीफा वर्ल्ड कप 2026: ईरान को पहली जीत की तलाश, सऊदी अरब को हराकर स्पेन अगले राउंड में पहुंचा

ईरान ने बेल्जियम को बराबरी पर रोका तो स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया

फीफा वर्ल्ड कप 2026: ईरान ने बेल्जियम को बराबरी पर रोका
फीफा वर्ल्ड कप 2026: ईरान ने बेल्जियम को बराबरी पर रोका (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 3:06 PM IST

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FIFA World Cup 2026: सोमवार (22 जून) को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में ग्रुप G के मैच में बेल्जियम और ईरान के बीच मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ. जिससे दोनों टीमें अभी भी FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही हैं.

मैच में ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवंड और बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ ने शानदार बचाव किए. जिससे किसी भी टीम को एक भी गोल करने का मौका नहीं मिला.

ग्रुप G का पॉइंट्स टेबल
ग्रुप G का पॉइंट्स टेबल (Etv Bharat)

खेल खत्म होने में बीस मिनट बाकी थे, तभी बेल्जियम को एक बड़ा झटका लगा. नाथन न्गोय ने गलत बैक-पास दिया और उन्हें गोल की ओर बढ़ रहे ईरानी अटैकर को गिराने के लिए मजबूर होना पड़ा. रेफरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा रेड कार्ड दिखा दिया. जिससे उनको 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा.

मैच शुरू होते ही बेल्जियम ने गेंद पर अपना दबदबा बनाए रखा. पहला मौका केविन डी ब्रुइन को मिला, लेकिन उनका दूर से लगाया गया शॉट बाहर चला गया. इसके कुछ देर बाद, डी ब्रुइन और लिएंड्रो ट्रॉसार्ड ने मिलकर पहला साफ मौका बनाया, लेकिन डी ब्रुइन और मैक्सिम डी कुइपर दोनों के प्रयासों को रोक दिया गया.

बेल्जियम के दबदबे के बावजूद, ईरान ने पहला बड़ा खतरा पैदा किया. डिफेंस की एक गलती के बाद, होसैन कनानी को स्कोरिंग शुरू करने का शानदार मौका मिला, लेकिन थिबॉट कोर्टुआ ने शानदार रिफ्लेक्स सेव करके बेल्जियम को बराबरी पर बनाए रखा.

ईरान ने काउंटर-अटैक से खतरा पैदा करना जारी रखा. आधे घंटे के खेल के बाद, मेहदी तारेमी को लगा कि उन्होंने एक चालाकी से की गई फ्री-किक के जरिए अपनी टीम को बढ़त दिला दी है, लेकिन ऑफसाइड के कारण गोल को अमान्य करार दिया गया. उसके बाद भी दोनों टीमों ने गोल करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो एक भी गोल नहीं कर सके.

पांच मिनट का अतिरिक्त समय मिलने के बावजूद, रेड डेविल्स ईरानी डिफेंस को भेद नहीं पाए. जिसके कारण मैच 0-0 पर खत्म हुआ, जिससे बेल्जियम और ईरान दोनों ही दो मैचों के बाद भी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में हैं.

स्पेन राउंड ऑफ 32 में पहुंची
स्पेन राउंड ऑफ 32 में पहुंची (Etv Bharat)

स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया
केप वर्डे से पहला मैच ड्रॉ रहने के बाद स्पेन ने अपने दूसरे ग्रुप मैच में सऊदी अरब के खिलाफ शानदार खेल का प्रदर्शन किया. ग्रुप H के इस मैच में उन्होंने सऊदी अरब पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज की. शुरुआती लाइनअप में वापसी करते हुए लामिन यमाल ने बेहतरीन खेल दिखाया, जबकि मिकेल ओयारजाबल ने दो गोल करके अपने आलोचकों को जवाब दिया. इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने अगले दौर में अपनी जगह बना ली. इस जीत के साथ स्पेन के दो मैचों में 4 पॉइंट हो गए हैं, जबकि सऊदी अरब एक पॉइंट पर है.

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