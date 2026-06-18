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फीफा वर्ल्ड कप: इंग्लैंड ने जीत साथ की शुरुआत, दो गोल करके कप्तान हैरी केन ने रचा इतिहास

England vs Croatia: इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन की शानदार शुरुआत की.

इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन गोल करने के बाद जश्न मनाते हुए
इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन गोल करने के बाद जश्न मनाते हुए (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 12:32 PM IST

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Harry Kane Record: इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन की शुरुआत शानदार जीत के साथ की. उन्होंने गुरुवार (18 जून) को डलास स्टेडियम में ग्रुप L के मैच में क्रोएशिया को 4-2 से मात दी. उतार-चढ़ाव भरे पहले हाफ में चार गोल हुए. कप्तान केन के दो गोल से इंग्लैंड दो बार आगे हुआ, जबकि क्रोएशिया ने मार्टिन बटुरिना और पेटार मूसा के गोल से बराबरी की. उसके बाद इंग्लैंड टीम ने दूसरे हाफ में शानदार खेल दिखाया और बेलिंगम व रैशफोर्ड के गोल की बदौलत जीत हासिल की.

हैरी केन की बड़ी उपलब्धि
हैरी केन ने क्रोएशिया के खिलाफ दो गोल करके इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड बुक में एक नया अध्याय लिखा है. केन अब वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा पेनल्टी (शूटआउट को छोड़कर) गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने कुल पांच पेनल्टी गोल किए हैं. इसके अलावा केन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल (10) करने वाले खिलाड़ी-लिनेकर- के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली.

हैरी केन ने मैच में कुल दो गोल किए
हैरी केन ने मैच में कुल दो गोल किए (AP)

इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी लिनेकर ने मेक्सिको 1986 में छह गोल करके 'एडीडास गोल्डन बूट' जीता था और फिर इटली 1990 में चार गोल किए थे. वहीं केन ने 2018 के वर्ल्ड कप में छह गोल करके 'गोल्डन बूट' जीता था. लेकिन उनकी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गया था. उसके बाद केन ने 2022 वर्ल्ड कप में दो गोल किए. इसके अलावा केन इंग्लैंड के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं.

इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन
इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन (AP)

इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप गोल करने वाले खिलाड़ी

  • हैरी केन – 12 मैचों में 10 गोल
  • गैरी लिनेकर – 12 मैचों में 10 गोल
  • जेफ हर्स्ट – 6 मैचों में 5 गोल
  • बॉबी चार्लटन – 14 मैचों में 4 गोल
  • माइकल ओवेन – 12 मैचों में 4 गोल
  • डेविड बेकहम – 13 मैचों में 3 गोल

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