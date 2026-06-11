FIFA वर्ल्ड कप 2026 का आज से आगाज, जानें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी
FIFA World Cup 2026: फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट के बारे में वो सब कुछ जानें जो आपको जानना चाहिए.
Published : June 11, 2026 at 1:01 PM IST
FIFA World Cup 2026: फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट FIFA वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में शुरू होने जा रहा है. ओपनिंग मैच मेक्सिको सिटी में साउथ अफ्रीका और मैक्सिको के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में पहली बार कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा होंगे.
मौजूदा चैंपियन
अर्जेंटीना की टीम मौजूदा चैंपियन है क्योंकि उन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट के जरिए फ्रांस को हराकर खिताब जीता था. 3-3 के स्कोर पर मैच खत्म होने के कारण मैच का नतीजा पेनल्टी शूटआउट से निकला था.
सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील सबसे ऊपर है. उन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप का ताज अपने सिर पर पहना है. उसके बाद जर्मनी और इटली ने 4-4 बार ये खिताब अपने नाम करने में सफल रहे. जबकि अर्जेंटीना ने तीन, उरुग्वे और फ्रांस ने 2-2 और इंग्लैंड वो स्पेन ने एक-एक बार खिताब जीता है. नीचे देखिए किस वर्ष में किस टीम ने वर्ल्ड कप को जीता?
8 days to go...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026
Only 8 nations have ever won the #FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/zVFSxox0Le
- 5 खिताब: ब्राजील (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- 4 खिताब: जर्मनी (1954, 1974, 1990, 2014)
- 4 खिताब: इटली (1934, 1938, 1982, 2006)
- 3 खिताब: अर्जेंटीना (1978, 1986, 2022)
- 2 खिताब: उरुग्वे (1930, 1950)
- 2 खिताब: फ्रांस (1998, 2018)
- 1 खिताब: इंग्लैंड (1966)
- 1 खिताब: स्पेन (2010)
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में...
आइए अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं जिसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जानना चाहिए.
Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
टूर्नामेंट के होस्ट शहर?
- मेक्सिको: मॉन्टेरी, ग्वाडलजारा और मेक्सिको सिटी
- कनाडा: टोरंटो और वैंकूवर
- अमेरिका: अटलांटा, ह्यूस्टन, कैनसस सिटी, बोस्टन, डलास, मियामी, लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और सिएटल
तीन ओपनिंग सेरेमनी
टूर्नामेंट के तीन होस्ट होने की वजह से ओपनिंग सेरेमनी भी तीन जगह पर आयोजित की जाएगी. पहली सेरेमनी मेक्सिको-साउथ अफ्रीका मैच से पहले मेक्सिको सिटी में होगी. जहां शकीरा और बर्ना बॉय मुख्य परफॉर्मर होंगे. जो टूर्नामेंट का ऑफिशियल गाना "डाई डाई" (Die Die) गाएंगे. भारत में ओपनिंग सेरेमनी 11 जून को रात 11 बजे दिखाई जाएगी.
दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो में होगी. जब टूर्नामेंट के तीसरे मैच में कनाडा का मुकाबला बोस्निया से होगा. भारतीय फैंस इस मैच से पहले 12 जून को रात 11 बजे सेरेमनी देख सकते हैं. वही तीसरे अपनिंग सेरेमनी अमेरिका में 13 जून को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में अमेरिका और पैराग्वे के बीच मैच से पहले होगी. ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे शुरू होगा और भारत में ओपनिंग सेरेमनी सुबह 5 बजे से दिखाई जाएगी.
The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026
कहां देख सकेंगे FIFA के मैच?
भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के मैच का प्रसारण जी के स्पोर्ट्स चैनल 'Unite8 Sports 1' और 'Unite8 Sports 1' HD में होगा. जबकि टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यहां पर मैच देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे. लेकिन कुछ मैच ऐसे भी हैं जिनका मजा आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं. असल में, FIFA वर्ल्ड कप के 8 बड़े मैच 'DD स्पोर्ट्स' चैनल पर दिखाए जाएंगे. आप 'DD स्पोर्ट्स' चैनल पर टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच, चार क्वार्टर-फाइनल मैच, दो सेमी-फाइनल मैच और फाइनल मैच फ्री में देख सकते हैं.
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप
टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 48 टीमों को 4-4 टीमों के 12 ग्रुप में बांटा गया है. किस ग्रुप में कौन सी टीम है, ये देखने के लिये निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
ये भी पढ़ें: पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में भाग लेंगी 48 टीमें, देखें किस ग्रुप में है कौन सी टीम?
फिक्सचर और फाइनल तक का सफर
टूर्नामेंट का फॉर्मेट पिछले संस्करणों की तुलना में थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ गई है. 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया है, और हर ग्रुप की टॉप दो टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली आठ सबसे अच्छी टीमें 'राउंड ऑफ 32' में पहुंचेगी. उसके बाद राउंड ऑफ 16 होगा, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा.
Messi ✔️ Ochoa ✔️ Ronaldo ✔️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
The only players to be named to six #FIFAWorldCup squads. 🦾
तीन खिलाड़ियों का छठा वर्ल्ड कप
मेसी, रोनाल्डो और ओचोआ इतिहास के ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जो छठा फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना नेशनल टीम, गुइलेर्मो ओचोआ मेक्सिको नेशनल टीम और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल नेशनल टीम में शामिल होकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की इनामी राशि
FIFA वर्ल्ड कप में 2026 की इनामी राशि 655 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जो 6,237 करोड़ रुपये बनती है. इस पूरी इनामी राशि को टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के बीच बांटा जाएगा. नीचे देखें किस टीम को कितनी राशि मिलेगी?
- चैंपियन टीम: $50 मिलियन (476.65 करोड़)
- रनर-अप: $33 मिलियन (314.49 करोड़)
- तीसरा स्थान: $29 मिलियन (276.35 करोड़)
- चौथा स्थान: $27 मिलियन (257.25 करोड़)
- क्वार्टर-फाइनलिस्ट (5वें-8वें स्थान): हर टीम को $19 मिलियन
- राउंड ऑफ 16 (9वें-16वें स्थान): हर टीम को $15 मिलियन
- राउंड ऑफ 32 (17वें-32वें स्थान): हर टीम को $11 मिलियन
- ग्रुप स्टेज से बाहर (33वें-48वें स्थान): हर टीम को $9 मिलियन