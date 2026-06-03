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FIFA 2026: पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में भाग लेंगी 48 टीमें, देखें किस ग्रुप में है कौन सी टीम?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 ( Getty Images )

FIFA World Cup 2026 Groups: फुटबॉल वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होने जा रहा है. इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट में 32 टीमों के बजाए 48 टीमों के बीच खेला जाएगा. जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में एक नए दौर की शुरुआत होगी. यह टूर्नामेंट संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा. जो कि अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप भी होगा, जिसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या और मैचों की संख्या सबसे ज्यादा होगी. इस बार वर्ल्ड कप में कुल 104 मैच होंगे, जबकि यह प्रतियोगिता लगभग छह सप्ताह तक चलेगी. टूर्नामेंट में देशों की संख्या के बढ़ने से कई देशों को फायदा भी हुआ, जो एक लंबे अंतराल के बाद इस बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं. इराक 40 साल बाद इस टूर्नामेंट में लौट रहा है. जबकि स्कॉटलैंड 28 साल बाद अपना पहला वर्ल्ड कप खेलेगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Getty Images)