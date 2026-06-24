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फीफा वर्ल्ड कप: घाना ने इंग्लैंड को ड्रॉ पर रोककर चौंकाया, कोलंबिया की नॉकआउट में एंट्री

फीफा वर्ल्ड कप: घाना ने इंग्लैंड को ड्रॉ पर रोककर चौंकाया ( AP )