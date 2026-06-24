फीफा वर्ल्ड कप: घाना ने इंग्लैंड को ड्रॉ पर रोककर चौंकाया, कोलंबिया की नॉकआउट में एंट्री
फीफा वर्ल्ड कप के 13वें दिन घाना बनाम इंग्लैंड, कोलंबिया बनाम कांगो और क्रोएशिया बनाम पनामा के बीच मैच खेले गए.
Published : June 24, 2026 at 12:55 PM IST
FIFA World Cup 2026 Dy 13: बुधवार (24 जून) को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल तीन मैच खेले गए. जिसमें ग्रुप L मैच में घाना ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को ड्रॉ पर रोककर चौंका दिया. इंग्लैंड घाना के डिफेंस को भेद नहीं पाए. मैच के दौरान दोनों तरफ मौके बने, लेकिन अंत में कोई गोल नहीं हो सका.
इस नतीजे से यह पक्का हो गया है कि इंग्लैंड और घाना ग्रुप L के आखिरी मैच-डे में टॉप दो टीमों में शामिल रहेंगे. पनामा और क्रोएशिया के खिलाफ अपने आखिरी मैचों से एक-एक पॉइंट मिलने पर वे राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर लेंगे.
कोलंबिया की नॉकआउट में एंट्री
ग्रुप K के मैच में कोलंबिया ने कांगो को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है, हालांकि अभी एक मैच बाकी है. ये कोलंबिया की अपने ग्रुप में लगातार दूसरी जीत है. मैच के दूसरे हाफ में डैनियल मुनोज ने शानदार गोल किया. ग्रुप स्टेज के अगले मैच में कोलंबिया का सामना पुर्तगाल से होगा. वहीं, कांगो के पास अभी भी आगे बढ़ने का मौका है, अगर वे उज्बेकिस्तान को हरा दें और दूसरे मैचों के नतीजे उनके पक्ष में रहें.
मैच में कोलंबिया के स्टार फॉरवर्ड लुइस डियाज के दो गोल दूसरे हाफ के आखिर में रद्द कर दिए गए. एक गोल 79वें मिनट में फाउल की वजह से और दूसरा 80वें मिनट में ऑफसाइड की वजह से रद्द हुआ. बता दें कि कांगो ने 52 साल बाद अपने पहले वर्ल्ड कप की शुरुआत क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल के खिलाफ चौंकाने वाले 1-1 के ड्रॉ के साथ की थी.
क्रोएशिया ने पनामा को बाहर किया
क्रोएशिया ने ग्रुप L में पनामा पर 1-0 से मुश्किल जीत के साथ फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन में अपना पहला पॉइंट्स हासिल किया. टोरंटो स्टेडियम में आए इस नतीजे ने टूर्नामेंट से पनामा के बाहर होने की पुष्टि भी कर दी, जबकि अभी एक मैच बाकी है.
क्रोएशिया ने लुका मोड्रिक के 200वें मैच का जश्न जीत के साथ मनाया. मोड्रिक वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के पिछले सभी 21 मैचों में खेले हैं. यह सिलसिला 2006 में जापान के खिलाफ उनके दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच से शुरू हुआ था. क्रोएशिया ने मैच में 54वें मिनट में गोल किया, जब सब्स्टीट्यूट एंटे बुदिमिर ने बैक पोस्ट पर गोल कर दिया.