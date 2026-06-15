ETV Bharat / sports

FIFA World Cup: जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराकर वर्ल्ड कप अभियान का किया शानदार आगाज

जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराकर वर्ल्ड कप अभियान का किया शानदार आगाज ( IANS )