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FIFA वर्ल्ड कप में पहली बार! चैंपियन टीम को दी जाएगी स्पेशल रिंग्स, फैंस को भी मिलेगा खास गिफ्ट

FIFA वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रिंग्स ( Screengrab from FIFA ‌'X' )