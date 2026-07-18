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FIFA वर्ल्ड कप में पहली बार! चैंपियन टीम को दी जाएगी स्पेशल रिंग्स, फैंस को भी मिलेगा खास गिफ्ट

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा.

FIFA वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रिंग्स
FIFA वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रिंग्स (Screengrab from FIFA ‌'X')
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 12:10 PM IST

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FIFA Championship Rings: लगभग एक महीने के रोमांचक मुकाबलों के बाद, FIFA वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है. 20 जुलाई को दो फाइनलिस्ट टीमें अर्जेंटीना और स्पेन आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं. ये प्रतिष्ठित खिताब मुकाबला न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा.

चैंपियन टीम को गोल्ड मेडल, फीफा की मशहूर ट्रॉफी और ढेर सारे पैसे बतौर इनाम दिए जाते हैं. लेकिन इस बार FIFA ने टूर्नामेंट के विजेता के लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है. टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार चैंपियन टीम को खास तौर पर तैयार की गई चैंपियनशिप रिंग्स देने का ऐलान किया है.

नॉर्थ अमेरिकन स्पोर्ट्स परंपरा से प्रेरित होकर, विजेताओं के लिए 30 कस्टमाइज्ड रिंग्स और दुनिया भर के फैंस के लिए 1,996 नंबर वाली लिमिटेड-एडिशन रिंग्स उपलब्ध होंगी.

कस्टमाइज्ड रिंग्स
FIFA ने एक बयान में कहा, 'रविवार, 19 जुलाई (20 जुलाई भारतीय समय के अनुसार) को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा. मशहूर ट्रॉफी और प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल के अलावा, जीतने वाली टीम को जीत का एक नया प्रतीक भी दिया जाएगा. FIFA प्रतियोगिता में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टूर्नामेंट के विजेताओं को खास चैंपियनशिप रिंग्स भी मिलेंगी, जिससे अमेरिका की सबसे मशहूर खेल परंपराओं में से एक को ग्लोबल गेम में शामिल किया जा रहा है.'

बयान में आगे कहा, 'कुल 2026 रिंग्स बनाए गए हैं, जो सीधे तौर पर टूर्नामेंट को ही समर्पित है. इनमें से 30 रिंग्स जीतने वाली टीम को दी जाएंगी, जबकि 1,996 रिंग्स दुनिया भर के फैंस के लिए 'ऑफिशियल लाइसेंस्ड प्रोडक्ट' के तौर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे समर्थक FIFA वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास की एक अनोखी चीज अपने पास रख सकेंगे.' हालांकि फीफा ने इस रिंग्स को फैंस को देने की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया है.

हर रिंग के एक तरफ FIFA वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनी होगी, जबकि दूसरी तरफ चैंपियन टीम की पहचान दिखाई देगी. हर रिंग पर अलग-अलग नंबर होगा. खिताबी मुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद, जीतने वाली टीम के कप्तान और हेड कोच को उस मौके पर रिंग देकर सम्मानित किया जाएगा.

इनामी राशि
स्पेशल रिंग्स के अलावा खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल और करोड़ों रुपये भी मिलेंगे. फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए 6,237 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड इनामी राशि की भी घोषणा बहुत पहले ही कर चुका है. जिसमें से चैंपियन टीम को 476.65 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि रनर-अप को 314.49 करोड़ मिलेंगे.

किस टीम को कितनी इनामी राशि मिलेगी?

  • चैंपियन टीम: $50 मिलियन (476.65 करोड़)
  • रनर-अप: $33 मिलियन (314.49 करोड़)
  • तीसरा स्थान: $29 मिलियन (276.35 करोड़)
  • चौथा स्थान: $27 मिलियन (257.25 करोड़)
  • क्वार्टर-फाइनलिस्ट (5वें-8वें स्थान): हर टीम को $19 मिलियन
  • राउंड ऑफ 16 (9वें-16वें स्थान): हर टीम को $15 मिलियन
  • राउंड ऑफ 32 (17वें-32वें स्थान): हर टीम को $11 मिलियन
  • ग्रुप स्टेज से बाहर (33वें-48वें स्थान): हर टीम को $9 मिलियन

स्पेन बनाम अर्जेंटीना
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. जिसमें स्पेन 2010 में खिताब जीतने के बाद अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा. जबकि मेसी टीम अर्जेंटीना अपना चौथा खिताब जीतने के लिए मैदान में उतरेगा. अर्जेंटीना मौजूदा चैंपियन है. उन्होंने पहले भी तीन बार (1978, 1986 और 2022 में) यह टूर्नामेंट जीता है.

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